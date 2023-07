Laura Pausini a Venezia: la musica più forte dell’acqua alta e la gioia del pubblico con gli stivali

Niente e nessuno può fermare la musica; né l’acqua alta, né il diluvio, né le previsioni infauste della vigilia che, ieri mattina, avevano costretto gli organizzatori a chiedere al pubblico un insolito dress code: galoche, Kway e niente ombrello.

Nemmeno l’allerta meteo, diramata a metà pomeriggio, quando in molti erano già in viaggio verso Venezia, ferma la gioia incontenibile di Laura Pausini, ieri sera sul maxi palco con pedana a punta di freccia in Piazza San Marco, per la prima delle tre date veneziane – tutte a rischio maltempo e marea sostenuta – che coincide con il lancio del tour mondiale e con i trent’anni di luminosa carriera.

Gli stivali di gomma

La cantante italiana più premiata al mondo, con 70 milioni di dischi venduti e 226 dischi di platino, si esibisce per davanti alla platea di 5 mila persone e alle 1.200 che avevano prenotato un tavolo nei caffè storici.

Laura Pausini in concerto a Venezia: il gran finale con il lancio del bouquet

Tutti con gli stivali di gomma o i sovrascarpe comprati nelle tabaccherie, dagli ambulanti, agli imbarcaderi, chi sotto il vestito da sera, chi con i jeans infilati dentro, come già avvenne nel 2012 per Sting, e con la mantella impermeabile pronta in mano, come invece fu per il concerto di Zucchero nel 2018, iniziato tra tuoni e lampi.

La pioggia

La pioggia scende a intermittenza, poi s’impunta e diventa temporale a metà concerto; mentre l’acqua alta, annunciata sui 90-95 centimetri alle 21, allaga buona parte della Piazza, che inizia ad andare sotto a 76 centimetri, e lambisce il primo concerto dell’estate a San Marco, sold out poche ore dopo l’annuncio che la Pausini aveva scelto la Piazza per l’anteprima del suo tour.

Subito bruciati i posti nelle prime file (195 euro ) dove – tra gli altri – siedono il sindaco Luigi Brugnaro con la moglie Stefania.

E via via fino ai posti in fondo e anche oltre, davanti alla Basilica, dietro le transenne dove si fermano grappoli di curiosi senza biglietto, ma con la speranza di portarsi a casa almeno l’eco della voce della Pausini.

Laura Pausini a San Marco, il concerto inizia con "La Solitudine", poi le grandi hit

L’emozione

L’eco, per la verità, scuote palazzi e calli limitrofe. «È molto emozionante per me incominciare in questa Piazza così speciale, suggestiva e meravigliosa», dice Laura Pausini «Sono passati trent’anni e li abbiamo passati insieme. Voglio che sia una serata speciale per me e per voi. Per questo voglio portarvi a fare un viaggio, nel passato, nel presente e ne futuro».

Il fan club

Il passato remoto arriva da Sanremo 1993 con “La solitudine”, cantata chi meglio chi peggio da tre generazioni, e soprattutto dalle appassionate ragazze del fan club della cantante, che entrano un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e alla prima nota sono già in piedi che si sgolano.

Acqua alta e impermeabili, ecco l'attesa dei fan di Laura Pausini in piazza San Marco a Venezia

La sicurezza

Imponente il servizio di sicurezza che ha vigilato sul rispetto dell’ordinanza emessa dal sindaco per i concerti: niente bottiglie in vetro, né lattine, quelle in plastica solo senza tappo.