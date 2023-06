Laura Pausini in Piazza San Marco, concerto con acqua alta e incubo pioggia

Sarà una serata indimenticabile. Laura Pausini e cinquemila persone con gli stivali, e forse anche sotto la pioggia. La sua prima volta a Venezia sarà probabilmente a mollo in una Piazza San Marco che da giorni si prepara a trasformarsi in una gigantesca cassa armonica per diffondere le note delle canzoni ormai passate alla storia della musica, a partire da “La solitudine” del 1993 fino all’ultimo singolo uscito lo scorso 16 giugno, Il primo passo sulla Luna.

Tutto sold out

Tre giorni di sold out per un totale di 15 mila biglietti venduti. Questa sera alle 21 una delle voci più amate degli italiani salirà sul palco di fronte a una platea seduta sopra l’acqua alta, ma per chi ha speso dai 195 euro per la prima fila e 75 dalla quarta in poi non sarà la marea a rovinare la scenografia, anzi. D’altronde siamo o non siamo su una città che è un tutt’uno con l’acqua? Per chi non la prende con filosofia sappia che non è la prima volta che un mega evento è segnato dalla marea eccezionale.

Lo stesso avvenne per Sting nel 2012, ma anche in quel caso la marea non fermò l’organizzazione, come sta accadendo adesso quando la produzione Friends & Partners sta lavorando per costruire una scenografia spettacolare da circa 80 mila euro per dare il via all’anteprima del tour mondiale della cantante che per la prima volta si esibirà a Venezia, replicando la serata fino a domenica.

Tre giorni anche di acqua alta, a partire da questa sera quando alle 20.30, poco prima dell’apertura del concertone, la Piazza sarà allagata a causa di 95 centimetri di marea (la piazza va sotto con sappena 76 cm) , e sabato e domenica salirà a 95 centimetri rispettivamente alle 21.10 di sabato e alle 21.50 di domenica.

Niente Mose

Per adesso non è previsto il sollevamento delle paratoie del Mose a meno che il tempo non peggiori e le previsioni diano oltre 110 centimetri (come prevede il protocollo). A quel punto qualcosa potrebbe cambiare, ma la decisione avverrà solo e soltanto se il tempo farà le bizze e verrà valutata a fondo dato che ogni volta che si solleva il Mose il costo è di circa 300 mila euro. Considerando che la marea astronomica è molto alta basta poco a cambiare le previsioni.

Fan impazziti

Intanto però i fan sono già impazziti nell’attesa di vedere la cantante che li sta tenendo informati passo dopo passo: «Ci siamo ragazzi…» ha scritto il 29 giugno sul profilo Instagram, seguito da oltre quattro milioni di persone. «Tutte le prove sono finite e adesso possiamo esibirci davanti a voi! Il concerto sarà uno spettacolo vero e proprio per raccontare la nostra storia. Sarà diviso in tre parti, ognuna con un diverso arrangiamento musicale e un colore che la rappresenta. Il nostro passato, presente e futuro. È stato un lavoro lunghissimo e per questo ci tengo tanto a far sì che sia speciale».

Anteprima mondiale

Come raccontato sui social Venezia avrà l’onore di ospitare l’anteprima dell’anteprima. Dopo questi tre giorni Pausini volerà a Siviglia per poi iniziare il tour in giro per il mondo.

«Venezia e Siviglia sono due città nelle quali presenterò questo spettacolo pensato esclusivamente per le piazze. Sono passati 4 anni da mio ultimo tour e adesso non vedo l’ora di cantare per e con voi. Sono Pronta». Ha concluso con un cuoricino rosso. Il ricavato de tre giorni sarà devoluto alla sua terra, la Romagna, appena devastata dalle alluvioni, e più precisamente le somme verranno date a Solarolo, dove è cresciuta, a Castelbolognese, dove vivono i suoi genitori, e di Faenza, dove è cresciuta e dove vive sua sorella.