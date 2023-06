Pausini, trionfo in piazza San Marco con l’acqua alta e il diluvio

"È così bello ripartire da questa piazza così speciale, suggestiva, meravigliosa. Sono passati trent'anni e li abbiamo passati insieme. Questa sera voglio che sia una serata speciale per tutti. Voglio portarvi a fare un viaggio: nel passato, nel presente e nel futuro".

I fans con stivali e impermeabili

Laura Pausini lo dice con la voce rotta dall'emozione e pure qualche lacrima che le riga il volto. Di fronte a lei c'è lo spettacolo di Piazza San Marco, bagnata dall'acqua alta. In cinquemila ad accoglierla per la prima data del suo tour mondiale, che la porterà in giro per l'Europa e per l'America.

Acqua alta e impermeabili, ecco l'attesa dei fan di Laura Pausini in piazza San Marco a Venezia

Il viaggio veneziano inizia con il suo manifesto, "La solitudine”. È l'inizio del tuffo nel passato, che prosegue poi con “Strani amore” e “Incancellabile”. Lei, vestita di rosso, con un abito Valentino, sale sul palco, alla fine della lunga freccia che punta la Basilica.

Laura Pausini a San Marco, il concerto inizia con "La Solitudine", poi le grandi hit

Davanti ai tre maxi schermi di un palco che sembra un tempio, stretto da sei colonne. Davanti a lei il pubblico che non si è fatto scoraggiare dall'acqua alta e, armato di copriscarpe in nylon, ha omaggiato la sua beniamina, al 30esimo anno di carriera.

Attorno alle 22.15 su piazza San Marco si è abbattuto un violentissimo temporale: 15 minuti di stop forzato al concerto, ma la Pausini ha trovato la soluzione con canzoni improvvisate a cappella dalla cantante e il pubblico impazzito di gioia che cantava con lei. Laura chiedeva al pubblico cosa cantare, poi intonava stando sotto ai gazebo che nel frattempo erano stati montati.

Alle 22.45, passato il diluvio, il concerto è ripreso quasi normalmente, a parte per l'obbligo di non bagnare strumenti e microfoni. “ I miei concerti storici sono sempre stati con la pioggia e non poteva non essere così anche stasera”, ha detto Laura.