Pioggia di Daspo sui violenti della movida di Jesolo: 23 provvedimenti, anche a minorenni

Cinque Daspo ad altrettanti giovani del Trevigiano e della zona di Mestre, più 18 misure interdittive nei confronti di avventori di discoteche e locali della notte.

La risposta della Polizia di Stato non si è fatta attendere dopo le prime tensioni al lido, tra risse, furti e spaccio.

Fenomeni che si vuole bloccare sul nascere prima che arrivi la piena stagione estiva e aumentino ancora le presenze turistiche. Il modello di intervento è quello dello scorso anno, già collaudato.

Il Questore di Venezia Maurizio Masciopinto, coordinando un’attività di prevenzione con la Divisione Anticrimine e il Commissariato di Jesolo, ha fatto scattare le misure di prevenzione.

Come nel luglio dello scorso anno, quando aveva emesso per la prima volta l’innovativa misura di prevenzione del cosiddetto “Daspo Willy”, nei confronti di sette giovani, tra i 15 e i 17 anni e residenti nella provincia di Padova, per aggressione e rapina ai danni di quattro ragazzi italiani.

Il provvedimento prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il giovane romano vittima dei bulli e ucciso per aver tentato di difendere un amico. Uno strumento innovativo e incisivo per contrastare il fenomeno della movida violenta.

Ora sono stati emessi i cinque provvedimenti “Daspo Willy”, che vietano l’accesso al litorale e all’intera area della movida di Jesolo, con specifica indicazione di luoghi e locali interessati.

Sono giovani tra i 16 e i 18 anni, uno solo dei quali maggiorenne, tutti della provincia di Treviso e di Venezia. La mamma di uno dei minori ha persino ringraziato personalmente il Questore perché, disperata, non riusciva più a controllare il figlio nelle sue escandescenze.

Entravano nei negozi e market del lido, soprattutto quelli gestiti da bengalesi, spaccando tutto per distrarre i gestori e poi rubare.

Talvolta minacciavano anche i gestori perché non denunciassero i fatti. Gli accertamenti degli agenti del Commissariato di Polizia hanno permesso di individuare e identificare gli autori degli episodi violenti.

Tutti i dati raccolti hanno dato la possibilità al questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, di applicare la misura.

Un ulteriore Daspo è stato spiccato nei confronti di uno straniero tunisino maggiorenne, per un’aggressione all’esterno di un locale. Per lui niente accesso a tutti i locali pubblici della provincia per un periodo di due anni, alla luce della gravità di quello che ha fatto.

Altre 18 misure per soggetti individuati dai poliziotti per episodi di violenza nei locali della movida.

Sono avvisi orali e fogli di via obbligatori per episodi che risalgono ai primi giorni dall’inizio di questa stagione erogati dalla Questura di Venezia a persone con precedenti di polizia per spaccio, violenza, aggressioni e rapine. Il contrasto alla movida violenta è cominciato.