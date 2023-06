Fincantieri, sistema di appalti al ribasso: tutti i nomi dei dirigenti a processo

Il “Metodo Fincantieri” a processo. Ieri il Giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Barbieri ha rinviato a giudizio i dirigenti di Fincantieri indagati dalla Procura con l’accusa di aver creato un sistema di gare d’appalto con budget sottocosto, per tagliare sui costi di costruzione delle navi e imprese vincitrici che subappaltavano con ulteriori tagli di fondi a ditte con lavoratori stranieri, che accettavano 5-6 euro l’ora, senza alcun altro diritto riconosciuto.

La prima udienza del dibattimento è stata fissata il 3 ottobre. Dal quadro iniziale sono cambiate le posizioni di alcune imprese minori a cui è stato tolto il capo di imputazione relativo alla responsabilità amministrativa per i comportamenti scorretti dei propri dipendenti e.

Caduta l’accusa di corruzione per il direttore Navi mercantili di Fincantieri Spa Carlo De Marco (con contratto esterno) che ha dimostrato come i soldi che gli hanno trovato in casa non erano mazzette pagate dall’imprenditore Lorenzo Palazzo, ma prelievi che lui aveva fatto al bancomat.

Naturalmente l’accusa di corruzione tra privati è caduta anche per Palazzo. Resta per De Marco la contestazione di sfruttamento di manodopera.

Per l’accusa rappresentata dal pm Giorgio Gava, Fincantieri è responsabile amministrativa per quanto decidevano i suoi dirigenti.

Un gruppo di dipendenti, sono accusati di episodi di corruzione tra privati: viaggi, orologi, “stipendi mensili” in cambio dell’assegnazione di alcuni lavori.

In questo procedimento – a differenza di altri filoni Fincantieri, dove lo sfruttamento del lavoro è stato contestato alle ditte in subappalto – il pm Gava accusa di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» anche dieci dirigenti Fincantieri: il direttore Navi mercantili di Fincantieri Carlo De Marco; i procuratori presso la sede centrale di Trieste, Alessandro Ganzit e Vito Cardella; il dipendente dell’Ufficio acquisti centrale direzione Navi mercantili, Massimo Stefani; il responsabile dell’Ufficio Controllo produzione a Marghera, Luca De Rossi; i procuratori di Fincantieri dell’unità di Marghera Francesco Ciaravola e Antonio Quintano; il responsabile dell’Ufficio acquisti a Castellamare di Stabia, Andrea Bregante; gli impiegati dell’Ufficio Dichiarazioni di conformità, Fincantieri di Marghera, Matteo Romeo (di Morgano) e Mauro Vignotto.

Ci sono i dipendenti chiamati a rispondere di “corruzione tra privati”: De Rossi, Mauro Vignotto, Matteo Romeo, Andrea Bregante, Vito Cardella, Michele Vianello, Alberto Scarpa, Matteo Amato, Michele Bellunato, Enrico Beltrame.

Infine il giudice Barbieri ha accettato i 5 patteggiamenti concordati tra il pm Gava e gli avvocati Marcelli, Pattarello, Pietramala, con mesi di reclusione trasformati in pene pecuniarie, per il tributarista Angelo Di Corrado, che ha spiegato agli investigatori la “paga globale”; il padre e collega Bruno Di Corrado; gli imprenditori bengalesi All Md Suhang, Alì Md Najone Shafique Mohammad.