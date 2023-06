Aeroporto Venezia, al via dal 29 giugno il collegamento con l’Islanda

Play, compagnia aerea low-cost islandese, lancia il collegamento dall’aeroporto Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík, in Islanda, operativo due volte a settimana per tutta l’estate.

Il volo è operativo dal 29 giugno con partenze il giovedì e la domenica da Venezia alle 22.05 e arrivo a Reykjavík alle 00.40 (+1 giorno). Ritorno dalla capitale islandese alle 14.45 e arrivo alle 21.05 sempre il giovedì e domenica.

Recentemente PLAY è stata nominata migliore low cost per il Nord Europa ai prestigiosi World Airline Awards di Skytrax. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei voli PLAY per Reykjavík, visitare flyplay.com/.