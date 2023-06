Movida violenta a Jesolo, pugno duro del Questore. In arrivo misure restrittive verso i giovani

«Jesolo deve diventare città del divertimento sano». Il mantra sulla sicurezza è sempre valido e il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, martedì 27 giugno a Jesolo per un riconoscimento a due giovani agenti che si sono distinti in un’operazione di polizia, lo ha ribadito ancora una volta. Ma è andato oltre sul tema delle risse e le violenze, in particolar modo in piazza Mazzini.

Sono in arrivo provvedimenti severi e misure interdittive nei confronti dei giovani che vengono al lido per risse, zuffe, spaccio. Il Questore indica il Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), un daspo applicabile anche ai minorenni. E chiede video, foto di volti, dati su chiunque venga al lido di Jesolo per delinquere. Verrà allontanato senza esitazione, puntando sull’esclusione dal mondo del divertimento, fatto di locali e ambienti della notte.

Il Dacur, in particolare, serve proprio a tenere lontani i giovani dai locali quali discoteche, discobar, ambienti di ritrovo in genere. Piena sintonia, dunque, con il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che gli ha dato il benvenuto e lo ha salutato nella sede del commissariato assieme al vice questore, e dirigente del commissariato, Luca Miori che affronterà la sua ultima estate a Jesolo.

Gli agenti Elisa Pesce e Matteo Spinosa, al centro, tra il sindaco De Zotti e il Questore Maurizio Masciopinto

«Parlare di risse a Jesolo», ha detto il Questore, «è ormai un’abitudine settimanale, come fosse legata all’immagine della città. E questo non va certo bene, anche perché i toni vanno abbassati. Non limitiamoci a parlare di rinforzi e mezzi, ma pensiamo all’operatività e sinergia tra le forze di polizia. Applicheremo queste misure interdittive nei confronti dei giovani che non vengono a Jesolo per divertirsi, come è giusto, ma in modo sano. Li colpiremo così, tenendoli lontani dai luoghi del divertimento. Per il resto, con il sindaco ci sono ottimi rapporti e abbiamo sempre lavorato bene insieme così come stiamo facendo anche in questa estate».

Il Questore ha confermato anche l’arrivo dei rinforzi estivi, con i reparti prevenzione crimine di Padova e Milano per il mese di luglio. E potrà essere presa in considerazione anche l’idea di presidi fissi più lunghi in piazza Mazzini, anche dopo le 2 di notte, nonostante questo allungamento dell’orario crei problemi nella organizzazione dei turni.

Per far fronte a questi ostacoli di ordine burocratico sarà potenziata la sinergia con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, in modo di controllare tutto il territorio ognuno con le proprie forze impegnate.

Il vice questore Miori ha confermato che i dati di quest’anno sono meno allarmanti di quelli dell’anno scorso, quando i reati erano soprattutto rapine e furti a raffica. Per lo più ragazzi italiani di seconda generazione che aggredivano e rubavano senza fermarsi. Il sindaco, Christofer De Zotti, ha a sua volta ridimensionato l’allarme criminalità: «L’anno scorso in questo periodo si parlava di furti, rapine, coltelli. Quest’anno siamo di fronte a fenomeni di violenza giovanile come in una grande città. Con il Questore abbiamo sempre lavorato bene e in sintonia piena. Ci aveva suggerito a suo tempo di allontanare il più possibile la gente dalla spiaggia e abbiamo regolamentato gli accessi con ottimi risultati in termini di sicurezza».