Venezia, pronto il maxi palco dei concerti in Piazza San Marco. Sold out per le tre date di Laura Pausini

Tre concerti a San Marco e tutti e tre sold out. L’estate di grande musica inizierà venerdì 30 giugno con la prima delle tre serate insieme a Laura Pausini sul grande palco della Piazza (gli altri concerti saranno sabato 1 e domenica 2 luglio) prima dell’Orchestra del Teatro La Fenice (l’8 luglio) e di Paolo Conte (il 9).

I biglietti

I biglietti della prima serata erano andati praticamente esauriti poco dopo l’annuncio della messa in vendita on line. Stessa sorte, nell’arco di pochi giorni, anche per le altre due date della cantautrice che ha scelto Venezia per la partenza del suo tour mondiale poiché, a un certo punto della sua luminosissima carriera si era accorta di non aver mai cantato in laguna.

A martedì pomeriggio, era rimasta mezza dozzina di poltronissime (da 155 euro) per la sera del 2 e una poltronissima Gold (a 195 euro) per lo spettacolo del primo luglio.

L’organizzazione

Trent’anni di successi, tredici album all’attivo, 75 milioni di copie vendute, una vagonata di premi dopo il debutto sul palco di Sanremo nel 1993 dove vinse nella sezione Nuove Proposte con il brano “La solitudine”, Laura Pausini è attesa a Venezia già da mercoledì.

Due giorni per provare il palco, rivedere la scaletta con i suoi musicisti e forse concedersi una passeggiata tra le calli. Martedì, intanto, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista dei cinque concerti della Piazza, alla presenza degli organizzatori degli spettacoli e delle forze dell’ordine, vigili del fuoco compresi.

La platea

È stato prescritto il coordinamento per la gestione della sicurezza tra il pubblico in platea (circa 5.000 persone a serata per Laura Pausini, 3.500-4.000 posti per il concerto dell’Orchestra e il Coro della Fenice con la bacchetta di Juraj Valčuha e per quello di Paolo Conte) e quello che assisterà agli spettacoli ai tavolini dei cinque plateatici dei caffè storici che hanno organizzato aperitivi più o meno rinforzati, o cicchettate come il Caffè Quadri.

I cantieri

Per far posto al palco, alle torri luci e alla platea, i cantieri su rotelle per la sistemazione dei masegni sono stati trasferiti in Piazzetta, dove resteranno fino a inizio autunno.

La Piazza, tuttavia, è rimasta libera solo per poche ore. Subito tecnici e operai hanno incominciato a montare il palco, che ricalca quello usato per il concerto di Zucchero del 2018.

Il palco

Martedì mattina il montaggio della struttura era stato pressoché completato, torri luci comprese. Mercoledì, dunque, Laura Pausini potrà effettuare il primo sopralluogo in attesa del primo concerto di venerdì. Da giovedì saranno messe in fila le 5.000 poltroncine. In via di esaurimento anche i posti dei plateatici.