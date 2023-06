Terza corsia dell’A4, si asfalta in vista dell’apertura del tratto Portogruaro-Alvisopoli

Steso per 5 chilometri l’asfalto drenante sulla parte nuova: apre a luglio la terza corsia della A4 nel tratto compreso tra Portogruaro ed Alvisopoli. Ormai ci siamo. Gli unici intoppi potrebbero derivare da imprevisti legati a nuovi incidenti o al maltempo.

Tutti i passi che sta facendo, in questi ultimi giorni di vita, Autovie Venete li sta dedicando alla terza corsia nella sua interezza: infatti nel 2024 potrebbero essere avviati i cantieri per la terza corsia nel tratto Portogruaro – San Donà di Piave: non ci sono intoppi sulle procedure di esproprio attivate ormai molti mesi fa.

Prima però c’è questo nuovo tratto, che riguarda i comuni di Portogruaro e Fossalta. Un “regalo” estivo, per i turisti italiani e stranieri.

Il maltempo dei primi di maggio, e pioggia a giugno, non ha inficiato, infatti, gli interventi del nuovo settore. I cantieri lavorano intensamente, dal mattino alla sera. L’asfalto drenante garantisce grande qualità in tutto il tratto.

Essere arrivati a 5 chilometri, ieri, significa che, mancandone soltanto 7, l’apertura al traffico potrebbe arrivare in un periodo compreso tra 20 e 30 giorni.

L’obiettivo reale, e a portata di mano, è aprire per l’esodo: in quel caso la terza corsia sarebbe una vera manna per tutti, in special modo per le spiagge: uscire a Latisana per Bibione e a Portogruaro per Caorle diventerebbe molto più semplice di quanto non lo sia oggi, per i turisti austriaci e tedeschi.

La cartellonistica nuova è già pronta e proprio per Caorle si nota, viaggiando in A4, una scritta sul tabellone più evidente, contornata dal colore marrone che indica le località turistiche più importanti in Italia anche dal punto di vista storico. Nelle scorse settimane si sono alternate chiusure e scambi di carreggiata, per rifare l’asfalto danneggiato nel tratto a due corsie, quello che prossimamente verrà interessato dai nuovi e, si spera, ultimi cantieri di terza corsia.

Le procedure di esproprio, garantiscono dalla sede di Autovie a Trieste, stanno procedendo molto bene, senza intoppi, sia per le corsie di A4 sia per i nuovi cavalcavia, che saranno almeno 10.

Metà di questi poi saranno realizzati nel territorio comunale di Cessalto, dove il sindaco locale sta collaborando con Autovie anche per riorganizzare la cartellonistica all’ingresso nelle aree di servizio di Calstorta. Autovie Venete non conferma, però, il progetto di realizzazione di una nuova area sosta per i camion tra le uscite di San Stino e Portogruaro. Non sarebbe, per ora, nei programmi. Sì, invece, all’estensione dei parcheggi a Fratta, ma è un progetto non inedito.

Non si vede l’alba nemmeno per il progetto del nuovo casello di San Stino, che potrebbe essere spostato nel territorio di Annone Veneto. È una ipotesi. Prima di parlare di casello nuovo, in quel tratto, dovrà essere realizzata la terza corsia.