Alla guida del Tir ubriaco fradicio lungo la tangenziale di Mestre: patente ritirata e denunciato

Nel pomeriggio di giovedì 22 giugno, una pattuglia della Polizia in servizio lungo la Tangenziale di Mestre ha effettuato un controllo su un autotrasportatore a causa della sua andatura incerta e una guida poco sicura.

Dopo aver fermato il veicolo, l'autotrasportatore è stato sottoposto al controllo con l'etilometro, che ha evidenziato un esito positivo all'alcotest, rilevando un tasso alcolemico superiore a 3,20 g/l. Questa cifra è oltre sei volte il limite consentito se il conducente fosse stato alla guida di un'autovettura. Tuttavia, è ancora più grave considerando il fatto che per i conducenti professionali non è prevista alcuna soglia di tolleranza, essendo il limite di alcolemia pari a zero.

Il conducente, di nazionalità ucraina, ha subito il ritiro immediato della patente e è stato denunciato ai sensi dell'ex articolo 186 del Codice della Strada. Nel frattempo, il veicolo, che appartiena a una ditta polacca, è stato temporaneamente affidato al soccorso stradale per la custodia.