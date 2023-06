Sebastiano e le vignette che raccontano Venezia

Piccioni, cocai e persino pantegane: gli abitanti di Venezia che resistono. Sebastiano Mandruzzato – il vignettista di A Venessia, fortunatissima pagina social – è riuscito nell’impresa di riappacificarli con i veneziani.

Un’impresa tutt’altro che semplice...

«È vero. E devo dire che io per primo non sono assolutamente un amante dei piccioni. Eppure ai miei personaggi i veneziani vogliono bene. Ieri una signora mi ha mandato su Facebook la fotografia di un cocal sopra un sacchetto dell’immondizia: evidentemente immaginava una mia vignetta».

E a lei le vignette come vengono in mente?

«Passeggiando per Venezia. L’altro giorno ero in spiaggia al Lido e ho visto un bagnino tuffarsi in acqua. Ho immaginato che si tuffasse per salvare qualcuno, sì, ma che questo fosse un pesce. E poi ho immaginato tutta la rabbia del pesce, che ha giustamente apostrofato il bagnino dandogli dell’insemenìo. Oppure un’altra grande fonte di ispirazione sono le attese del battello».

La vignetta che Sebastiano ha creato appositamente per noi

Scene di quotidianità.

«Scene di “venezianità”: i panini rubati dai cocai, gli stessi cocai che chiacchierano appollaiati sulle bricole».

Qual è il suo pubblico?

«Fondamentalmente veneziani dai 40 anni in su».

Forse perché si sta perdendo la “venezianità” e i giovani non si riconoscono più in queste “scenette” identitarie?

«Sì e mi dispiace. Io sento forte l’amore per questa città, unica al mondo. Ma vedo che tra i ragazzi è una sovrapposizione identitaria sempre più annacquata. I giovani non sanno cosa si perdono».

Nelle sue vignette ha toccato anche il tema principe per Venezia, oggi: l’overtourism. Secondo lei cosa bisognerebbe fare con la città, per salvarla?

«Venezia è delicata, quindi secondo me sarebbe importante limitare in qualche modo i tantissimi accessi: non so se semplicemente prevedendo il numero chiuso, se inserendo il ticket d’accesso, le prenotazioni. Certo è che io, da veneziano, nei weekend mi tengo alla larga del Ponte di Rialto, e non è bello».

Torniamo ad “A Vanessia”: come nasce?

«Nasce quando ero studente del Liceo artistico. E già disegnavo un piccione sui quaderni, che diceva parole in veneziano. Poi, però, all’università ho messo da parte i fumetti, dedicandomi alla grafica. Un giorno, passeggiando per Venezia, mi sono ritrovato davanti a un ponte pieno di lucchetti e l’ho fotografato. Ho immaginato due piccioni dai lati opposti del ponte, che guardavano quello scempio e lo criticavano. Quella è stata la mia prima vignetta».

E il passaggio al fenomeno social?

«Ho iniziato a pubblicare le vignette sul mio profilo Facebook e ho visto che funzionavano. Venivano rilanciate anche da persone che non frequentavo da tempo. È stato un amico a consigliarmi di aprire una pagina sui social dedicata proprio alle mie vignette: il successo è stato immediato e incredibile».

La forte connotazione geografica delle sue vignette è più un limite o un punto di forza?

«Entrambe le cose. In questi anni ho avuto modo di confrontarmi con diversi fumettisti famosi di Topolino. Mi hanno detto che ho sviluppato un progetto bellissimo, ma di nicchia. Significa che a Venezia mi conoscono praticamente tutti, e questo è molto bello. Ma oltre i confini del Veneto non riuscirò mai ad avere successo. In passato avevo provato a sottotitolare le mie vignette in italiano, o persino in inglese, ma così non funzionavano».

A proposito di veneziano: riceve qualche commento dai “puristi” del dialetto?

«Eccome. E io annoto tutto, per non sbagliare la volta successiva».

La sua vignetta preferita?

«Ce ne sono tante. In generale, quelle con i cocai appollaiati sulle bricole».

E il fumettista a cui guarda con maggiore ammirazione?

«Sicuramente Schulz, il disegnatore dei Peanuts. E poi Bill Watterson, il vignettista di Calvin & Hobbes».

Quale sarà l’evoluzione di “A Venessia”?

«È già in atto. Ho appena iniziato un nuovo progetto, che mi piace molto: una serie di vignette dedicate ai miti e alle leggende di Venezia. Ce ne sono tantissime, sto provando a raccontarli in chiave ironica, con la costante del dialetto veneziano».

Protagonisti, sempre piccioni e cocai?

«Ormai sono il mio marchio di fabbrica. La prima vignetta è dedicata alla statua di Garibaldi, che si trova nei Giardini della Biennale, e al fantasma del garibaldino. E a raccontare la leggenda è proprio un piccione: un Alberto Angela “alla mia maniera”. Pubblicata la vignetta, ho ricevuto tantissimi commenti da parte di veneziani entusiasti, felici di avere scoperto una storia che non conoscevano».