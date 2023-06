Venezia, ripescato il corpo di una anziana vicino l’imbarcadero della linea 12

Ripescato il cadavere di una donna anziana.

È successo ieri sera poco dopo le venti.

Alcuni passanti hanno notato il corpo galleggiare vicino all’imbarcadero della linea 12 alle Fondamente Nuove e hanno chiamato i soccorsi che hanno inviato sul posto un equipaggio del Suem.

Subito dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco e una pattuglia del gruppo Natanti dei carabinieri, insieme ai vigili urbani. La signora non aveva con sé alcun documento.

I militari hanno chiesto ai presenti e a qualche residente se avessero notato la signora cadere in acqua. Nessuno l’ha vista se non chi ha notato il corpo è ha dato l’allarme. È probabile che vengano visionate le telecamere della zona per capire cosa sia accaduto. Se si tratti di un malore o di un gesto volontario. Non si esclude alcuna pista, ma, per ora, l’ipotesi di una aggressione sembra quella più fragile. Nelle prossime ore, tuttavia, è probabile che i carabinieri dipanino la matassa.

Si cerca fra le persone scomparse e se ci sono denunce delle ultime ore. Per ora non è nemmeno certa l’età dell’anziana.

l corpo è stato portato in ospedale dove è stato ricomposto. Da una prima ispezione non ci sarebbero ferite riconducibili a colpi inferti da terzi.

Prima che diventasse buio i vigili del fuoco hanno anche provato a ispezionare lo specchio d’acqua attorno al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, nella speranza di trovare qualche effetto personale della signora.

In serata il corpo dell’anziana è stato trasferito nell’obitorio dell’isola di San Michele in attesa che la magistratura decisa il da farsi. È possibile, trattandosi di un incidente, che venga disposta l’autopsia per capire le cause del decesso.