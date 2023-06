Assente 20 anni su 24, destituita la professoressa di Storia che ha insegnato a Chioggia

Assente 20 anni sui 24 di insegnamento, destituita la professoressa di Storia e Filosofia che anni fa aveva insegnato, e provocato fiumi di polemiche, anche al liceo Veronese. La Cassazione ha confermato l’inettitudine della docente respingendo il ricorso che la stessa aveva presentato contro il ministero dell’Istruzione che l’aveva sollevata dall’incarico dopo un’ispezione avvenuta proprio durante il periodo di insegnamento a Chioggia.

La docente aveva già perso in appello nel 2021 e era ricorsa in Cassazione. L'insegnante era arrivata una prima volta al liceo Veronese una decina di anni fa, ma a seguito di alcuni problemi, sfociati anche in una causa giudiziaria, era stata allontanata e poi reintegrata nel 2018-2019, passando all'indirizzo classico nelle materie di Filosofia e Storia.

Le continue assenze e i metodi di insegnamento avevano però provocato poco dopo nuove proteste degli studenti e anche dei genitori, sfociate anche in alcuni giorni di sciopero. I ragazzi sostenevano che l’insegnante fosse approssimativa, impreparata, che usasse criteri di valutazione arbitraria e non approfondisse le materie. La causa giudiziaria, nata sulla scia dell’ispezione ministeriale, nel frattempo è continuata e ora la Cassazione mette un punto con la destituzione definitiva dall’insegnamento per “inettitudine permanente e assoluta”.

L’appello della docente alla “libertà di insegnamento” non è stato ritenuta una valida scusante perché “non si tratta di libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti”.

Secondo gli ermellini il concetto di libertà didattica "comprende certo un’autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento", ma non significa che "l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni".

Durante la tre giorni di ispezione del Miur, sollecitata dall’allora dirigente della scuola secondaria di Chioggia, era emerso che la docente era disattenta "verso gli alunni durante le loro interrogazioni in quanto intenta a un uso continuo del cellulare con messaggistica".

In una classe, aveva utilizzato le foto del libro di testo che servivano per fare la verifica in un'altra classe. Mentre interrogava, capitava che si mettesse a parlare con uno studente diverso da quello che doveva rispondere. Aveva "scarsa cura delle lezioni, «non aveva il libro di testo che prendeva in prestito temporaneo dagli alunni".

Il monitoraggio culminava nel "concorde giudizio sull’assenza di criteri sostenibili nell'attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l'improvvisazione, la lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall'alunno, l'assenza di filo logico nella sequenza delle lezioni, l'attribuzione di voti in modo estemporaneo e umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche".