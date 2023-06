Il Laguna Pride a Venezia: le immagini del ritrovo davanti alla stazione

E' il giorno del Laguna Pride a Venezia. Organizzato dalle associazioni Queer We Go, Pandora, Fondamenta Queer e i collettivi studenteschi, alla chiamata per i diritti Lgbt hanno risposto in tantissimi, a maggior ragione dopo le vicende di Padova che hanno fatto vacillare tutta la comunità arcobaleno (Video Interpress)

01:56