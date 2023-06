Scontro Comune-Ryanair, il Pd di Venezia: sconfitta per il territorio

Per il Pd di Venezia lo scontro tra il Comune e Save su caso Ryanair è «una sconfitta per il territorio, per la sua economia e per una riflessione sulla gestione dei flussi turistici». Ad affermarlo per i dem sono Monica Sambo, segretaria comunale, Tommaso Bortoluzzi, responsabile Pnrr e bilancio, Danny Carella, vicesegretario e responsabile lavoro.

«Nessuna compagnia aerea può pensare di ricattare il Comune, le scelte politiche di un Amministrazione - si sottolinea - ma non è nemmeno pensabile che il sindaco affronti tutto come una sfida da film western. Le parole di Brugnaro dimostrano la totale assenza di visione e soprattutto di governo dei processi che riguardano Venezia».

Secondo i i democratici «forse Brugnaro non si rende conto che dovrebbe essere in grado di interloquire con i player economici del territorio e non prendere semplicemente atto delle scelte del mercato. Il Comune per questo si dimostra ancora una volta assente, incapace di interloquire con Save e con i soggetti economici che operano all'interno dell'aeroporto».

«Come Pd - prosegue la segreteria del Pd - non ci siamo schierati contro l'idea della tassa di sbarco ma abbiamo chiesto chiarezza sul suo utilizzo, sul senso di questa scelta che non si motiva se poi le risorse pubbliche vengo utilizzate per il Palazzetto dello sport, invece che per la residenza o per il rilancio del nostro tessuto produttivo».

L'opposizione a Venezia ritiene anche «che serva subito un intervento per scongiurare eventuali ricadute occupazionali in merito alla scelta di Ryanair perchè le parole dell'amministratore fanno presagire a possibili ricadute anche sul fronte lavoro».