Laguna Pride, a Venezia sfila l’orgoglio del popolo arcobaleno

“Furore furore” risuona dalle casse in stazione Santa Lucia a Venezia. “Amarsi e fare rumore”, risponde la folla di oltre 500 persone, coloratissima, arrivata sabato pomeriggio 24 giugno per il Laguna Pride. Il primo dell’era Meloni. Il primo dopo 14 anni di silenzio.

Dalla stazione alle Zattere, non sarà una marcia ma una marea, con persone di tutte le età. Organizzato dalle associazioni Queer We Go, Pandora, Fondamenta Queer e dai collettivi studenteschi, alla chiamata per i diritti Lgbt hanno risposto in tantissimi, a maggior ragione dopo le vicende di Padova con l’impugnazione da parte della Procura dei 33 atti di nascita dei bambini con due mamme registrati nella città del Santo dal 2017, che hanno fatto vacillare tutta la comunità arcobaleno.

Tra le bandiere presenti anche quella delle Famiglie Arcobaleno, che rivendicano il diritto alla genitorialità e soprattutto il diritto alla tutela dei propri bambini.

Il sole scotta, fa brillare le pelli cosparse di brillantini. Ma il caldo non ferma le rivendicazioni dei diritti, perché il Pride è sì festa, ma anche e soprattutto un atto politico. Una protesta, una rivoluzione.