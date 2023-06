Morto in Veneto “Ploon” Konijnenburg, il procuratore che portò in Italia gli olandesi del Milan

Se i tifosi milanisti e gli appassionati di calcio italiano hanno potuto ammirare dal vivo le gesta di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard lo devono anche a lui. Addio ad Apollonius Konijnenburg. Aveva 84 anni. Tra gli anni ’80 e ’90 è stato uno dei più potenti procuratori e agenti d’affari del calcio olandese.

Dopo aver chiuso con il mondo del pallone, profondamente innamorato dell’Italia, aveva deciso di stabilirsi qui, a Ceggia, dove dipingeva e suonava. La sua casa è piena di foto e maglie di grandi calciatori olandesi, belgi e tedeschi, che ha seguito e portato in serie A.

Da diversi anni combatteva contro vari problemi di salute. Nato in un quartiere de L’Aia, Apollonius Konijnenburg, “Ploon” com’era conosciuto, è entrato nel mondo dell’intermediazione calcistica quasi per caso. Tifoso del Feyenoord, giocatore discreto, il suo successo arriva quando Cor Coster, il suocero di Johan Cruijff, intravede le opportunità commerciali del calcio e gli propose di aiutarlo. Il successo fu immediato.

Il primo giocatore che portarono in Italia fu Michel van de Korput al Torino nel 1980, l’anno in cui l’Italia aprì le frontiere ai giocatori stranieri. Poi arrivano Ruud Krol al Napoli, di cui Apollonius seguì i diritti d’immagine, Jan Peters al Genoa e Wim Kieft al Pisa. Ma i suoi più grandi successi arrivano alla fine degli anni ’80. I club italiani si erano accorti che i giocatori olandesi si ambientavano bene in Serie A e portavano un valore aggiunto. In Italia Appolonius aveva acquisto ormai molti contatti e fu così che, interfacciandosi con il presidente Silvio Berlusconi e con il direttore tecnico Ariedo Braida, arrivarono al Milan Van Basten, Gullit e poi Rijkaard.

Persona dal carattere molto estroverso, dopo il ritiro dal mondo del calcio, Apollonius Konijnenburg decise di godersi l’ultima parte della sua vita in Italia, concentrandosi sulle sue due grandi passioni: l’arte e la musica. All’Aia aveva frequentato l’Accademia di arti visive, per alcuni anni aveva aperto uno spazio espositivo a Monte Carlo.

Lascia la figlia Nancy, il figlio Rick, gli adorati nipoti e l’amica di una vita Maria Josè. Le onoranze funebri Moras hanno organizzato il funerale per lunedì 26 giugno, alle 15, nella chiesetta dell’oratorio Bragadin di Ceggia.