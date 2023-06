Tassa d’imbarco a Venezia: Ita e Lufthansa la pagano già, Ryanair resiste

Ca’ Farsetti ha iniziato a fare cassa sui passeggeri in partenza dall’aeroporto, anche se prosegue il braccio di ferro con Save e le compagnie low cost.

L’imposta comunale di 2,50 euro su ogni passeggero in decollo dal Marco Polo è diventata, infatti, operativa il 30 maggio, giorno in cui Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) ha diramato una circolare a tutte le compagnie aeree informandole della necessità di attuare la disposizione del Comune di Venezia, pur in attesa che si risolva definitivamente la querelle giudiziario-amministrativa in corso.

Alla disposizione hanno aderito le compagnie nazionali - a partire da Ita e Lufthansa - che hanno aggiunto la “gabella” ai biglietti. Non lo hanno, invece, fatto le low cost che non sono iscritte alla Iata, l’International Air Transport Association e quindi - formalmente - non hanno ricevuto alcuna circolare.

L’introduzione della nuova “tassa” presuppone l’adeguamento dei sistemi di biglietteria ovunque nel mondo, ogni volta che viene emesso un ticket di partenza da Venezia. Se molte compagnie - in attesa che si dipani definitivamente la questione - si sono adeguate, non così Save e l’Associazione compagnie aeree low fares (Volotea, Easyjet, Ryanair): i loro legali sono già al lavoro sul ricorso in appello, per impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza con la quale - nei giorni scorsi - i giudici del Tribunale amministrativo regionale del Veneto hanno dato il via libera all’addizionale di 2,50 euro, ritenendo pienamente legittimo che Ca’ Farsetti metta in sicurezza i propri bilanci, servizi pubblici ed investimenti nell’ambito del Pnrr, ricorrendo alla nuova imposta.

Per i giudici veneti il decreto legge 50/2022 e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la sigla del Patto per Venezia, sono i mattoni normativi che autorizzano Ca’ Farsetti a procedere con l’addizionale, che resterà in vigore fino al 2042 (pur scendendo a 0.80 centesimi nella fase finale) e dal 2026 verrà estesa anche ai croceristi.

Nessun commento ufficiale, il giorno dopo la sentenza: il Comune - pur ovviamente soddisfatto - ha scelto il profilo basso ed evitato di alzare il livello di scontro. Così Save: silenzio.

Quel che è sicuro è la decisione di difendere fino in fondo le proprie convinzioni, ricorrendo in appello: prima con una richiesta di sospensiva della sentenza del Tar (che dovrebbe andare in discussione già nella sessione estiva, ad agosto); poi con un ricorso di merito.

«Riteniamo che restino pienamente valide le nostre osservazioni critiche sia sulla formazione dell’atto amministrativo sia sulla destinazione di queste entrate, non giustificate da specifiche voci di bilancio», osserva, tra l’altro, l’avvocato Matteo Castione, tra i legali dell’Associazione delle compagnie aeree low fares, che si ritengono danneggiate da una nuova addizionale che renderebbe meno appetibili le loro offerte. Una minima sovrattassa che non incide sul potere d’acquisto delle persone, ha replicato loro il Tar, ritenendo giusto che l’aeroporto e i suoi passeggeri partecipino alle spese dei servizi comunali (come la raccolta rifiuti) e delle infrastrutture sulle quali gravitano. Save e delle compagnie aeree low cost - da parte loro - contestano da una parte il presupposto dell’addizionale, che per legge serve a mettere in sicurezza i bilanci del Comune (che non sono in passivo), dall’altro che gravi solo sui passeggeri del Marco Polo (che pure hanno patito un netto calo del traffico negli anni del Covid) e non anche suoi croceristi (ai quali il Comune ha concesso una dilazione per la crisi del settore dopo il trasferimento dello scalo a porto Marghera). Save teme poi che le compagnie low cost mettano in atto l’annunciata intenzione di trasferirsi in scali meno cari, anche se per il Tar il loro margine di guadagno non è intaccato. Lo scontro legale, dunque, prosegue.