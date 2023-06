Mozzarella in carrozza alla cannabis, il nuovo aperitivo prodotto da un’azienda veneta

La mozzarella in carrozza, una delizia veneziana da accompagnare ad uno spritz ed ecco qua, l'aperitivo è servito. All'acciuga o al prosciutto che sia, rappresenta uno sfizio imperdibile nei locali del territorio.

Ma per qualcuno tutto questo non bastava ed ecco che Cibandum, società miranese che detiene il brand “Cocai”, specializzata in mozzarelle fritte, ha deciso di osare aggiungendo un gusto a prima vista insolito, la cannabis.

«L’idea è nata per caso», spiegano dal team ricerca e sviluppo di Cibandum.

«Dopo aver selezionato il migliore fornitore della materia prima, la farina di Cannabis Sativa L., adatta al consumo umano e all’uso alimentare, e aver ottenuto il via libera alla produzione da parte delle autorità competenti, sono stati effettuati i test che hanno portato ad un risultato eccellente. Uno snack alternativo ideale per accompagnare aperitivi e momenti di allegra convivialità. Tra pochi giorni il lancio sul mercato», spiega Laura Torchiaro amministratore di Cibandum, «aspettiamo reazioni su un prodotto che farà sicuramente parlare di sé».