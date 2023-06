In mostra a Caorle i capolavori di Andy Warhol

Decolla la mostra su Andy Warhol al Centro Bafile di Caorle.

Si registrano almeno 100 visitatori al giorno, anche dagli Stati Uniti, per la prima volta a Caorle. Al centro culturale Bafile si leccano i baffi. E non è finita.

I visitatori arrivano a tutte le ore, non solo di sera ma anche di giorno.

«Questa mostra ci sta riempiendo di orgoglio» spiega l’assessore alla Cultura e vicesindaco Luca Antelmo.

«Gli ottimi numeri ci dimostrano che le scelte culturali pagano e i nostri affezionati turisti arrivano a Caorle non solo per stare in spiaggia».

In mostra ci sono 70 opere di Andy Warhol, tutte originali. Il valore? «Sono le aste e i collezionisti a dettare il valore di un’opera» specifica il curatore della mostra, Matteo Vanzan.

«Per me può valere uno, per altri può valere un milione. Nel caso di Andy Warhol il valore si è costruito nel tempo. Tutte le opere sono state momentaneamente fornite da collezionisti italiani».

Al primo piano ci si immerge nell’atmosfera della società americana, nei mitici o nostalgici anni Sessanta.

Si entra e ci sono gli originali e le riproduzioni più piccole, tutte dell’artista, su Marilyn Monroe e sul compositore Beethoven, sicuramente tra le sue opere più famose.

Ma c’è anche la famosa Banana adottata per uno dei primi album di Lou Reed con i Velvet Underground, prima e dopo la prima “British Invasion”: è la storia della musica americana contemporanea, che si fa influenzare dai Beatles, dagli Stones e anche dallo stesso Andrew Warhola, come si chiamava.

Poi, in una delle prime mostre a New York, dove l’artista si trasferì, il cognome venne storpiato in “Warhol”. L’artista, anziché arrabbiarsi per l’errore, adottò quel cognome errato, e divenne il suo nome d’arte.

«Sono opere che non hanno valore, perchè inestimabili» spiega ancora Vanzan «Abbiamo pensato a tutto per custodirle a Caorle, anche in termini di sicurezza». Alcune sono molto curiose: c’è una lattina di pelati, svuotata, incastonata in un cubo di vetro. Così come una banconota da 2 dollari.

Portano la firma di Andy Warhol col pennarello e quindi, per il concetto espresso proprio da Vanzan, il mondo dell’arte li ha catalogati, di asta in asta, stabilendo anche per loro valore. Non è tutto. Sopra la mostra continua con altre opere di artisti influenzati da Warhol, e dalla società dei consumi, come Mario Schifano.

«Una sorpresa anche per me» sottolinea Luca Antelmo «Abbiamo cercato di allestire una mostra la più completa possibile.

Sono felicissimo stia trovando il consenso dei turisti. Era una scommessa che, a questo punto, sembra già vinta. Non voglio anticipare nulla ma anche grazie a Andy Warhol, la città di Caorle sta costruendo progetti magnifici per la cultura e l’arte».

La mostra al Centro Bafile si conclude il prossimo 3 settembre. Ascom invita tutti i commercianti e i ristoratori ad allestire vetrine, oppure a preparare piatti o bevande a tema colorati, un po’ come accaduto per l’attesa del Giro d’Italia.