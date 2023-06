Pinguini tattici nucleari al San Giuliano di Mestre il 7 luglio: attesi 60 mila fans

Conto alla rovescia per il ritorno dei grandi concerti al parco di San Giuliano.

Nel grande parco affacciato sulla laguna di Venezia il 7 luglio si prevedono tra le 55 mila e le 60 mila persone per la data zero del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, band indie italiana che proprio da Mestre lancia il suo tour estivo con tanti sold out negli stadi.

E il parco di 77 ettari si prepara. Ieri il via agli sfalci dell’erba ed al montaggio della bandonatura, la recinzione intermedia che va a chiudere una parte di parco attorno all’area del tamburello.

Da venerdì arriva la produzione del tour della band, e comincia anche l’allestimento del palco.

Dal primo luglio, invece, il via alle prove, che si svolgeranno sempre con il parco, molto amato dai mestrini, aperto alla cittadinanza e agli sportivi.

Dal 1 al 6 luglio si svolgeranno le prove generali del tour e alla fine la sera del 7 luglio, dalle 21, ci sarà la data zero con la band sul palco a divertire il pubblico. Secondo Vela, la società del Comune di Venezia, che si occupa dei grandi eventi in città, sono previste dalle 55 mila alle 60 mila persone.

Nei prossimi giorni iniziano anche le riunioni tecniche tra direzione Avm e Polizia locale per l’organizzazione dei parcheggi che accoglieranno il pubblico del concerto: prevista una rete di parcheggi riservati all’evento che coinvolgeranno il park Petroli, all’imbocco del ponte della Libertà, l’area di parcheggio attorno al padiglione Expo Aquae, quello che durante il Covid era diventato il centro vaccini dell’Ulss 3 Serenissima ed oggi di nuovo chiuso, e poi i parcheggi dell’area del Palasport Taliercio.

In questi giorni, precisano dal Comune, a parte l’area che in questi giorni viene recintata perché qui ci saranno gli accessi con controllo dei biglietti di chi andrà a vedere i Pinguini tattici nucleari, il resto del parco rimane accessibile e lo stesso vale per via San Giuliano che è l’accesso alla zona del nuovo Polo nautico di San Giuliano, costato quasi 10 milioni di euro al Comune di Venezia.

Una quota dei biglietti venduti dalla organizzazione del concerto è andata, a prezzo scontato, agli under 25 residenti nella città metropolitana di Venezia. L’estate 2023 è quella del ritorno della grande musica in città, tra piazza San Marco e Mestre.

E l’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha deciso, con un provvedimento di giunta, anche una deroga dei limiti agli orari per gli spettacoli. Deroghe dalle 23.01 alle 00.30 sono previste in piazza San Marco per i concerti di Laura Pausini (30 giugno, 1 e 2 luglio), per il concerto dedicato a Beethoven dell’orchestra del teatro La Fenice (8 luglio) e per il concerto, decisamente atteso, di Paolo Conte (9 luglio) sempre in piazza San Marco. Lo stesso provvedimento, sempre dalle ore 23.01 alle 00.30, vale per i l Parco San Giuliano per il concerto dei “Pinguini Tattici Nucleari” che hanno il compito di far tornare la musica a tutto volume in un parco che ha già ospitato, con alterne fortune e non pochi problemi, festival musicali di massa come l’Heineken Jammin Festival o l’Home.