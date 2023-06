Si uccide in carcere a Venezia l’uomo che aveva ammazzato la moglie a Spinea

Un detenuto romeno di 32 anni, entrato in prigione a settembre 2022 si è suicidato impiccandosi nella sua cella nel penitenziario di Santa Maria Maggiore a Venezia . Lo rende noto il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe).

A compiere il tragico gesto è stato Alexandru Ianosi, che il 23 settembre 2022 aveva ucciso con 68 coltellate la moglie Lilia Patranjel a Spinea. Doveva andare a processo in Corte d’Assise il 4 luglio, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai maltrattamenti in famiglia. Accusa che, se confermata dal giudice, avrebbe potuto condannarlo all’ergastolo.

Ianosi – seppur in maniera confusa – dopo settimane di detenzione aveva ammesso l’omicidio, sostenendo che fosse avvenuto al culmine di un litigio e di essersi «sentito provocato» e di non aver capito più nulla.

Per la Procura il quadro era chiaro. Secondo quanto ricostruito dalla pubblico ministero Tavarnesi nel corso delle indagini – e riportato nell’avviso di chiusura delle indagini – l’omicidio era maturato al culmine di una relazione affettiva «tossica», con Lilia Patranjel che per anni avrebbe sopportato per paura i maltrattamenti ai quali la sottoponeva quel marito, che – infine – aveva deciso di lasciare: dalle minacce di morte con il coltello a offese umilianti.

Una serie di comportamenti che secondo la Procura inducevano la vittima in uno stato di «costante frustrazione e annichilimento che la portava ad assecondare per paura ogni prepotenza di lui e in una occasione ad abbandonare la casa».

Violenze anche alla presenza dei figli. Le amiche di Lilia avevano raccontato di come da tempo i rapporti all’interno della coppia fossero tesi: lei sfoggiava sempre il suo bel sorriso aperto per andare al lavoro, ma a chi le era più vicino raccontava a mezza voce della violenza che doveva subire. Fino all’orrore della “mattanza” di quella notte di settembre, certificata dall’autopsia sul corpo trafitto della donna, eseguita dalla medico legale Barbara Bonvicini.

"Purtroppo il pur tempestivo intervento dell'agente di servizio non è servito a salvare l'uomo - afferma Giovanni Vona, segretario Sappe Triveneto -. L'uomo è stato trovato impiccato alle sbarre della cella. Come sapete, abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato".

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "la via più netta e radicale per fermare queste disgrazie sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Il suicidio di un detenuto, e dall'inizio dell'anno sono stati già 25, più un poliziotto che si è tolto la vita alcune settimane fa, rappresenta un forte stress per il personale di polizia e per gli altri detenuti e sconforta che le autorità politiche, penitenziarie ministeriali e regionali, pur in presenza di inquietanti eventi critici, non assumano adeguati ed urgenti provvedimenti".