L’analisi della campionessa: «Da junior a senior, sfida non banale»

Siamo arrivati quasi alla fine di questa rubrica. Nel penultimo capitolo analizzeremo la preparazione ed anche alcune dinamiche che si verificano nel mondo senior, ovvero quando i giocatori diventano a tutti gli effetti dei professionisti.

C’è da fare subito un primo appunto: per professionisti intendo atleti che non possono più disputare campionati giovanili per limite d’età, ovvero in Italia dai 21 anni in su perché, come analizzato in altri articoli, il basket femminile al momento non è considerato professionistico. Il giocatore che entra a far parte del mondo senior ha acquisito negli anni padronanza tecnica e fisica e perciò l’atleta è in grado, grazie alle nozioni ricevute durante il percorso giovanile, di gestirsi e sapere cosa il suo fisico richiede.

Nel mondo senior solitamente troviamo atleti formati, e per questo durante le ore di allenamento si lavora sulla squadra, a differenza del mondo giovanile, nel quale si lavora più individualmente. La preparazione fisica, la pesistica, lo stretching fanno parte ancora di più dell’allenamento giornaliero e molto spesso l’atleta integra l’allenamento con esercizi mirati alla risoluzione o alla prevenzione di eventuali problemi fisici.

Il passaggio dal mondo giovanile a quello senior è molto delicato: è il periodo nel quale si registra il tasso più alto di abbandono sportivo. L’entrata nel mondo senior coincide a tutti gli effetti, in Italia, con il termine del secondo ciclo scolastico ma questo, come accennato nel precedente articolo, non combacia con il completamento della crescita fisica e mentale.

Nonostante ciò, all’atleta viene richiesto di passare dall’attività agonistica tra pari età, ma non più tra coetanei, cioè con atleti che a loro volta hanno completato la maturazione fisica e anni di esperienza in più sulla tecnica. A mio parere la tecnica va sempre allenata anche perché i giocatori non smettono mai di imparare, anche quando sono dei veri e propri veterani dello sport.

Si parla spesso di doverla allenare in ogni singolo giocatore, ma molto spesso la crescita individuale non coincide con gli obiettivi della squadra senior perché, a differenza del giovanile, in alcune di questi club contano i risultati sportivi più della crescita individuale. Non tutti però sono già formati tecnicamente, in quanto molti spesso alcune cestiste e cestisti, si trovano a confrontarsi con gente più grande e matura e a giocare poco, probabilmente per i motivi citati prima.

L’aspetto importante è farsi sempre trovare pronti, ma come si fa se non si ha completato la crescita psico-fisica e non si ha un bagaglio tecnico adeguato? Qui vi sono molte correnti di pensiero riguardo a cosa e come far fare ai giovani per farli maturare, ma alla base ci deve essere una buona preparazione fisica e, aggiungerei, mentale, l’aspetto più importante.

Parlando anche a me stessa, mi sento di dire di non smettere mai di migliorarsi e di spostare, giorno dopo giorno, l’asticella sempre un po’ più in alto, cosicchè il lavoro risulti sempre più stimolante.