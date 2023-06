La spiaggia libera nel cuore di Isola Verde ceduta in concessione

«Ci dispiace ma da oggi non potete più usufruire di questa spiaggia ma dovete andare da un’altra parte».

Si sono sentiti rispondere così i proprietari delle abitazioni di via Nettuno, nella zona centrale di Isola Verde, mentre cercavano di raggiungere, come ogni giorno, la spiaggia libera che si trova a due passi dai condomini dove si trovano le seconde case di gente che arriva da Verona, Milano, Mestre e altro ancora. Trattori e ruspe in azione, paletti e reti di recinzione a dividere uno spazio, che prima era libero, equamente tra i concessionari dello stabilimento “Bagni Sol Leone” e “La Spiaia Beach” .

«La spiaggia libera – raccontano i residenti di via Nettuno – serviva quattro condomini e due residence, dove alloggiano diverse famiglie ma anche parecchi anziani, che ora dovranno spostarsi verso il Brenta o verso l’Adige, con ovvio disagio.

Non mettiamo in dubbio che la concessione sia regolare, ma ci infastidisce il fatto che non è stata fatta alcuna comunicazione. Vogliamo solo sapere che cosa è successo, perché quella che una volta era una spiaggia libera è stata concessa ai due stabilimenti confinanti».

Artefice dell’operazione Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. «È un’operazione che ho suggerito io, in quanto la metratura di spiagge libere era di gran lunga superiore al minimo richiesto per legge. Di conseguenza, visto che c’era qualche stabilimento che era stato molto penalizzato dalle mareggiate e considerata la nuova mappatura dovuta alle erosione del litorale si è adeguato il piano dell’arenile facendo una procedura regolare nelle concessioni con delibera pubblicato a marzo sull’albo pretorio.

Riguardo alla comunicazione, va detto che si tratta di una spiaggia libera e non una spiaggia riservata ai condomini. Ci sono altre spiagge libere che possono essere utilizzate dai residenti di via Nettuno».

L’assessora al Demanio, Serena De Perini, è sulla stessa lunghezza d’onda. «È stata rilasciata una autorizzazione provvisoria per questa stagione, dando più spazio a questi concessionari che avevano subito ingenti danni dalle mareggiate.

Tempo fa era stata fatta una riunione a Ca’Lino dove si era spiegata la questione e dove erano presenti anche alcuni amministratori dei condomini».