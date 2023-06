Morto Franco Scaldaferro, patron dello storico torronificio

Si è spento a 88 anni Marco Franco Scaldaferro, noto più semplicemente come Franco, per anni alla guida dello storico torronificio e biscottificio Scaldaferro di Dolo, un marchio se si è imposto negli anni come uno dei prodotti più ricercati e di nicchia.

Nato a Padova, Scaldaferro aveva ereditato l’attività dai nonni e poi dai genitori che all'inizio del 1900 avevano avviato una attività dolciaria che produceva biscotti, panettoni, torroni a Mira Porte, poi trasferitasi alle porte di Dolo.

Da qualche anno era stata avviata anche una gelateria artigianale all'ex ristorante "Alla posta" che si trova vicino al biscottificio.

Da qualche tempo le condizioni di salute di Franco Scaldaferro erano peggiorate. E’ morto in casa, amorevolmente accudito dai suoi familiari. Lascia il figlio Pietro, la sorella Franca, la nuora Alessandra, i nipoti.

I funerali saranno celebrati giovedì 22 giugno nella chiesa di San Rocco a Dolo alle 9.30.