Reinhold Messner chiude il Book Fest conquistando il pubblico di Mestre

Rush finale per il Mestre Book Fest, che si è chiuso domenica con Reinhold Messner, alpinista, esploratore, scrittore e politico italiano, salito sul palco di piazza Ferretto, ospite d’eccezione. Oltre 500 persone per ascoltarlo raccontare del museo sugli sherpa realizzato in Nepal, a 4 mila metri d’altezza, il suo settimo museo, da dove è appena tornato.

In tanti hanno affollato bar e locali, sedie rivolte al palco. Vera e propria leggenda dell’alpinismo italiano e autore di decine di libri sulla montagna, Messner ha presentato la sua ultima fatica autobiografica, vale a dire “La mia vita al limite” (Corbaccio editore), incollando i presenti alle sedie e firmando autografi al termine della sua presentazione.

Ma ha soprattutto stimolato le coscienze dei presenti su chi sono davvero gli sherpa, la loro cultura e tradizioni, sul ruolo che hanno e che si devono riprendere, che è lo scopo del nuovo museo.

Una vita, quella di Messner, che somiglia in tutto e per tutto alla trama di un film ripercorsa nell’affascinante autobiografia. Primo uomo a scalare la vetta dell’Everest senza ricorrere alle bombole d’ossigeno e primo a raggiungere tutte le quattordici vette più alte del pianeta.

Nel libro, lo scalatore risponde alle domande chiave sulla sua vita raccontando delle sue origini, dei suoi genitori, della sua famiglia, di amicizia ed egoismo, e dei suoi insuccessi. Ma anche su cosa è davvero la montagna, su chi la popola, sulle tribù che la vivono.

Annullato invece l’evento delle 21 che chiudeva il cartellone: nel “salotto” cittadino avrebbe dovuto materializzarsi Marco Malvaldi, noto a tutti per la serie dei vecchietti “bimbi”del BarLume, da cui è stata tratta la fortunata fiction tv “I delitti del BarLume”, ma purtroppo lo scrittore ha dovuto rinunciare perché aveva la febbre alta.

Il folto pubblico del Mestre Book Fest

La manifestazione promossa dal Comune e Confcommercio Mestre e realizzata grazie alla libreria Ubik in queste due settimane ha animato il centro città proponendo numerosi appuntamenti letterari dislocati nei tradizionali luoghi di ritrovo come bar e ristoranti, Piazza Ferretto e il Chiostro M9, incassando il consenso del pubblico e catalizzando migliaia di persone.

Ricchissimo il parterre degli ospiti della prima edizione che ha visto alternarsi sul palco alcuni dei più importanti scrittori, fumettisti, chef, giornalisti, sceneggiatori e registi italiani come Ilaria Tuti, Giorgio Cavazzano, Fausto Brizzi, Sabina Guzzanti, Luca Pappagallo, Mario Giordano, Francesco Sole, l’amatissimo Antonio Manzini.

Un evento che ha convinto tutti, cittadini mestrini e non, registrando numeri record in termini di presenze e gradimento. domenica mattina all’auditorium dell’M9, Shaul Bassi, professore ordinario di letteratura inglese all’Università Ca’ Foscari ha affiancato Marilena Umuhoza Delli, fotografa e regista italo-rwandese. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la sede veneziana di Emergency, gli autori hanno presentato rispettivamente “Turbo Road: Il Kenya, i suoi scrittori, un bambino” e “Pizza Mussolini”.

Al Ristorante “Grand Central” è andato in scena il pranzo in compagnia del giovane Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef.