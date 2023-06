Micol e la sua battaglia contro il morbo di Crohn da 34 mila follower

Una battaglia, quella di Micol Rossi e della sua associazione Guerrieri invisibili, per il riconoscimento delle patologie intestinali croniche nei Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero quelle prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket.

Veneziana trentunenne, Rossi aveva 15 anni quando è stato diagnosticato il morbo di Crohn. Da allora è come stare su un’altalena, fatta di momenti belli e spensierati e altri un po’ meno, costretta a letto o in ospedale. «In questi giorni non sto proprio bene» spiega, sia durante l’intervista che sui social, dove conta oltre 34 mila follower. Non fa mistero delle difficoltà, «è importante parlarne e andare oltre quel modello di positività tossica che a volte si vede su Instagram. Le giornate no ci sono, raccontarle permette di normalizzare la malattia e di far sentire meno sole le persone che ne soffrono».

Il morbo di Crohn è una patologia infiammatoria cronica dell’intestino, «per cui non c’è una cura definitiva ma solo una terapia per alleviare i sintomi». Quando Rossi ha ricevuto la diagnosi, nel 2006, la malattia era conosciuta da pochi e questo le ha causato non pochi problemi. «Bisogna renderla visibile, far capire alle persone che esistiamo anche noi». Per farlo, Micol ha iniziato a parlarne sui social. È stata la prima in tutt’Italia, passando da Youtube a Facebook e Instagram, fino a fondare l’associazione.