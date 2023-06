Maniero, la maxi villa toscana torna a sorella ed ex cognato

L’ex cognato e la sorella di Felice Maniero riavranno le chiavi della grande villa a Santa Croce sull’Arno, confiscata a suo tempo dallo Stato perché comprata - era l’accusa - con i soldi dell’ex boss.

La storia è quella che ha visto Felice Maniero decidere ad un certo punto della sua vita - in difficoltà finanziarie dopo il fallimento della sua società di depuratori per l’acqua - di denunciare l’ex cognato accusandolo di essersi appropriato del “tesoro” ammonticchiato ai tempi della Mala del Brenta e che (sosteneva) gli aveva dato in affidamento. Una storia che era riemersa da un lontano passato e che si era concretizzata - visivamente - nel lusso della grande villa, intestata alla sorella di Maniero Noretta e all’ex marito, il dentista Riccardo Di Cicco, che ha sempre respinto l’accusa di aver lucrato sui miliardi neri dell’ex parente, sostenendo di aver speso i suoi guadagni di dentista.

Ne era nato un batti e ribatti di sentenze: una prima dichiarazione di prescrizione per i presunti reati ormai troppo in là nel tempo; poi la condanna a 4 anni in appello; il nuovo processo ordinato dalla Corte Suprema e la definitiva dichiarazione di avvenuta prescrizione di ogni accusa per il troppo tempo trascorso: ma la sontuosa villa, confiscata, era rimasta nella proprietà dello Stato.

Un primo ricorso - nelle more della battaglia penale - era stato respinto dalla Cassazione, sostenendo che nel 1989 il dentista aveva aperto lo studio da 5 anni e non poteva avere i 160 milioni di lire con il quali comprò in contanti la proprietà, né tanto meno i 600 milioni spesi per il restauro. Anni che - per i giudici - «corrispondono al pieno dispiegamento della riconosciuta pericolosità di Maniero», con «l’avvenuta consegna a Di Cicco di ingenti somme provenienti da illeciti». Decisione ora completamente e definitivamente rovesciata: villa s-confiscata e chiavi consegnate ai proprietari.

«L’istituto della “confisca senza condanna”», osserva la Corte di Cassazione nella sentenza depositata nei giorni scorsi, «presuppone che sia intervenuta una sentenza di condanna quanto meno in primo grado, con l’intervenuta prescrizione nelle successive fasi processuali. Nel caso di specie, è incontroverso che la prescrizione del reato di riciclaggio contestato è stata dichiarata fin dal primo grado di giudizio. La condanna per il suddetto reato e la conseguente confisca sono state pronunciate solo dalla prima sentenza di appello che, tuttavia, è stata annullata».

Prescrizione confermata, villa (comprata con i soldi di Maniero o no, non si saprà mai) restituita.