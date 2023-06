Venezia, dieci opere inedite in mostra alle Gallerie dell'Accademia. Ecco quali sono

Dieci nuove opere inedite, comprate di recente dallo Stato per oltre un milione di euro, provenienti da collezioni private, inaccessibili al pubblico più ampio, sono ospitate dal 22 giugno alle Gallerie dell'Accademia di Venezia con la mostra "Da Vivarini a Tiepolo. Nuove acquisizioni per le Gallerie dell'Accademia", a cura di Michele Nicolaci.

Le acquisizioni saranno presentate nella Loggia palladiana appena restaurata e riaperta, che il museo riserva a mostre dedicate a temi specifici delle collezioni.

Il patrimonio culturale delle Gallerie si arricchisce così di nuovi capolavori come il dipinto "Sansone e Dalila" della pittrice veneziana Giulia Lama; le tre tavole di Bartolomeo Vivarini che si aggiungono a quelle già in collezione del "Polittico dei Tagliapietra" e un disegno di Giambattista Tiepolo, il primo acquisito dalle Gallerie che raffigura due teste di fantasia.

Le Gallerie sono diventate inoltre proprietarie della "Coppia di amanti (La dichiarazione)" di Bonifacio de' Pitati; della tela di notevoli dimensioni con "Cristo davanti a Caifa" di Pietro Ricchi; di una "Scena della vita di San Pietro Martire" di Antonio Vivarini e di un'inedita e piccola tela di Francesco Fontebasso.

Per il direttore Giulio Manieri Elia, "si tratta di opere diverse tra loro sia nella tipologia, dalle tavole di polittici rinascimentali ai disegni, sia nella cronologia, dal Rinascimento dei Vivarini al Settecento di Giambattista Tiepolo, ma in ogni caso parliamo di integrazioni molto significative per le Gallerie dell'Accademia".