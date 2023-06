Il dottor Vazzoler diventa medico di base, nuova vita dopo l’accusa di maxi evasione

«Il debito con la legge lo ha pagato, noi crediamo fortemente in quella che è la riabilitazione del reo, d’ora in poi siamo convinti e abbiamo grande fiducia che questa fase sarà un momento di riscatto per le vicende del passato e un impegno professionale futuro. Nella vita tutti posso sbagliare, si paga il debito con la legge, ma ciascuno ha diritto alla seconda possibilità anche e soprattutto davanti agli occhi della comunità».

Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei medici di Venezia, interviene sul caso del dottor Alberto Vazzoler, l’ex dentista di San Donà di Piave finito al centro di una inchiesta giudiziaria durata anni – era stato indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale – procedimento archiviato dal Tribunale di Milano. Ed ora, ha vinto un posto regolarmente.

Il dottor Vazzoler, residente a Jesolo, originario di San Donà di Piave e padovano d’adozione, è iscritto all’Ordine dei Medici chirurgi Padova e a quello degli Odontoiatri, sempre della provincia di Padova, ha dunque la doppia iscrizione, avendo una laurea antecedente agli anni Novanta. È laureato a Padova in medicina e chirurgia e abilitato a Ferrara. Ha fatto domanda d’iscrizione nella relativa graduatoria regionale che ogni anno viene rinnovata. Ed è stato chiamato come sostituto d’ufficio per il posto di medico di base in una medicina di Carpenedo, dove a fine mese andrà in pensione un medico. Con la carenza di medici di medicina generale che c’è nel Veneziano, Vazzoler non ha avuto dunque problemi a trovare un posto, e gli saranno assegnati ben 1.500 pazienti.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale dell’Usl 3 veneziana, Edgardo Contato, il quale lascia intendere che estinto il proprio debito con la legge, un’azienda “giudica” solo i titoli e la professionalità. «I reati che lo hanno visto coinvolto non attenevano alla professione in questione» esordisce «è stato ed è in graduatoria, Azienda Zero che è titolare procedimento, verifica e predispone per i medici di medicina generale titoli e compatibilità. E non ci sono elementi per poterlo escludere, se non c’era lui sarebbe stato un altro a coprire il servizio, ma essendo in graduatori tocca a lui, pena un contenzioso. Se rispetta i requisiti e sono stati verificati, non può venire escluso dalla nomina. Rimaniamo nell’ambito dei requisiti di legge e di forma. Vazzoler ha fatto il concorso, ha i titoli per entrare in graduatoria ed è in posizione utile. «Ci atteniamo alle regole del gioco» chiude. E a fine mese l’ex dentista broker appassionato di finanza, prenderà posto in un ambulatorio a Carpenedo.

Per due volte Vazzoler è finito davanti al tribunale di Padova. Nel 2017 è stato assolto dall’accusa di una mega-evasione da 90 milioni di euro. Successivamente davanti al gup di Milano ha patteggiato 2 anni e 3 mesi di carcere, un risarcimento di 45 mila euro allo Stato e una confisca di 153 mila euro per associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha incassato la restituzione dei beni che la procura di Padova aveva messo sotto sequestro nell’ambito di un’indagine coordinata dal pm Roberto D’Angelo. Un’indagine che, il 23 giugno 2020, si era conclusa davanti al tribunale di Padova con una condanna a 11 anni e otto mesi per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale. Condanna azzerata dalla Corte d’appello di Venezia per incompetenza territoriale: da qui la decisione di spedire tutto a Milano dove il reato di riciclaggio è stato archiviato, quanto al resto le originarie accuse sono state ridotte in polvere.