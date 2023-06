A Fiesso il funerale di Anna Tuzzato, morta nell'incendio della sua casa a Bruxelles

Alle 14.30 di oggi, sabato 17 giugno, la chiesa di Fiesso D'Artico, dove si sono celebrati i funerali di Anna Tuzzato, la giovane di 29 anni morta esattamente una settimana fa nell'incendio della sua abitazione nelle'Etterbeek, comune confinante di Bruxelles, era già piena. Fuori un grande maxi schermo. A chi entrava, e chi fa una donazione all'Aido e W4O, le associazioni scelte dai parenti per ricordarla, vengono regalate delle spille realizzate per l'occasione, la prima con Serpeverde di Harry Potter, la sua saga preferita, la seconda con la bandiera dell'Europa e il nome della giovane all'interno. Tutti i presenti in chiesa ne portavano una agganciata agli abiti. Fuori, le bandiere a mezza sta del municipio, mentre molti negozi hanno appeso cartelli in suo ricordo (video Zaffaina)

01:32