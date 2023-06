È l’ora del Palio di Noale, un weekend sotto il segno del Medioevo

Cerimonia di apertura del palio di Noale oggi, sabato 17 giugno, alle ore 18.30 in Piazza Castello e domani inaugurazione della Rocca restaurata. Due importanti eventi che attireranno a Noale tantissimi visitatori.

E proprio la Rocca dei Tempesta, monumento simbolo di Noale, domani verrà restituita alla città dopo il restauro. Alle 11 in sala San Giorgio interverranno Patrizia Valle, che ha curato il progetto e la direzione lavori, e Davide Desiderio in rappresentanza della fornace San Marco che ha realizzato tutte le campionature dei materiali e la loro fornitura.

Il Palio è la manifestazione che rievoca la corsa indetta dai Signori Tempesta, Avogari del Vescovo di Treviso, nel 1339 e 1347. Questa sera, oltre alle autorità, ci sarà anche Carla Cecchini l’autrice del drappo che le sette contrade noalesi si contenderanno con la classica corsa di circa 1600 metri per le vie del centro storico.

Si proseguirà quindi con la S. Messa di benedizione del Palio alle ore 19 e si concluderà alle 22.30 con la tradizionale cerimonia della Bala d’Oro, che vedrà protagoniste le giovani diciottenni noalesi, quattro delle quali avranno la fortuna di estrarre, fra le tante sfere di legno portate dai notai dei Signori Tempesta, le quattro sfere dorate a cui corrispondono altrettanti premi equivalenti all’antica dote di dodici ducati messa in palio nel Medioevo dalla Confraternita dei Battuti.

Domani la rievocazione avrà inizio alle ore 10 con l’apertura del mercato medievale e con la possibilità per i più piccoli di affrontare un percorso didattico alla scoperta degli antichi mestieri medievali. Alle 17 sarà la volta del corteo storico, a cui parteciperanno più di mille figuranti con arrivo in piazza Castello dove, alle 19.15 gli atleti delle contrade presteranno giuramento prima che il Signor Meladusio Tempesta dia ufficialmente il via alla staffetta uomo-donna che decreterà la contrada vincitrice del Palio di Noale 2023.

La serata proseguirà all’insegna degli spettacoli di corte curati da musici, sbandieratori, giullari, falconieri, mangiafuoco, duellanti e teatranti, mentre il pubblico potrà visitare il mercato medievale ed assaporare i prodotti tipici di un tempo presso le taverne delle varie contrade.