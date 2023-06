Oggi è il giorno di Mengoni. A Bibione in scaletta “Due vite”. Tutto quello che c’è da sapere

È il primo grande concerto della stagione nel Veneziano, il più atteso dell’anno e segna la data zero del tour negli stadi di Marco Mengoni, l’artista italiano del momento, il trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Secondo gli organizzatori, saranno almeno 20 mila allo stadio di via Maja all’angolo di via Timavo, ma molti arriveranno anche per stare nei dintorni.

Mengoni farà ascoltare il suo ultimo lavoro “Materia (Prisma)”, che chiude la trilogia “Materia (Terra)” del 2021 e “Materia (Pelle)” del 2022. Impazza nelle radio il singolo “Pazza musica” con Elodie, colonna sonora dell’estate.

È il miglior tormentone? Lo decreterà il pubblico. Dalle indicazioni di questi giorni di prove, Mengoni si esibirà anche in “Due vite”, brano con cui ha vinto Sanremo 2023, ma verrà dato spazio a quasi tutti i brani del nuovo album.

Le prime fan sono arrivate già ieri e sono già in coda: dormono all’addiaccio. Provengono da Agrigento e da Bergamo. Si tratta di Antonietta Lovalente e Simona Spinelli. «Le nostre famiglie appoggiano la nostra passione per Mengoni, dormiremo all’aperto per lui. Non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo».

Le due ragazze hanno seguito Mengoni in altri concerti. «Lui mi conosce bene ormai», continua Lovalente, «mi chiama “la siciliana”. Questo mi inorgoglisce». «Credo che lui sia il migliore artista in circolazione, grazie alla sua estensione vocale», continua Spinelli. «Non vedo artisti in grado di avvicinarlo, oggi, nel mondo». Le due fan sfidano i 30 gradi come se niente fosse.

Dal pomeriggio di ieri, molti altri appassionati in coda. Essendo la data zero, c’è molta curiosità per tutti gli aspetti legati allo spettacolo. Le dimensioni del palco: 50 metri di larghezza per 27 di altezza e 20 di profondità. Questa sera si illuminerà con un caleidoscopio di colori. Ieri alcuni operai hanno montato alcuni impianti di illuminazione ad altezze considerevoli.

Mengoni si è presentato in mattinata. E nel tempo libero si gode un po’ Bibione. «Registriamo numeri da tutto esaurito», evidenzia il sindaco Maurutto, «sarà una grande festa».

Sul fronte della sicurezza, ieri si è tenuto l’ultimo vertice. «Riteniamo di aver fatto le cose giuste», ha detto l’assessore alla Sicurezza, Pierluigi Grosseto. «

Un po’ di numeri. A questo evento hanno lavorato 300 persone al giorno e centinaia saranno al lavoro oggi: 105 nei bar, 140 nel settore sicurezza, 60 per l’assistenza sanitaria, 70 per la Croce Rossa, 80 agenti della Polizia municipale, 100 addetti alla produzione, 150 facchini, 30 addetti alla polizia tecnica.

Orari e indicazioni

I cancelli dello stadio di via Maja a Bibione verranno aperti oggi alle 16. Predisposto un servizio di bus navette a Bevazzana.

Il servizio viene avviato dalle 14.30 alle 17,30, in collaborazione con Asvo, arrivo al terminal di via Maja, per il ritorno il servizio è attivo dalle 22 circa all’1.30 di domenica notte. In vari punti tra via Baseleghe e la parte centrale di Bibione sono ricavati oltre 7 mila posti auto. Creata un’area verde per parcheggiare all’ingresso di Bibione, nell’area di servizio Perissinotto.

Tra i provvedimenti, il più importante è la creazione di una “corsia preferenziale” per i mezzi di soccorso in via Maia. Dalle 19 di oggi alle 8 di domani e comunque fino a cessate esigenze scatta il divieto di circolazione in molti punti di via Timavo, in zona Stadio (sede dell’evento).

Via da oggi le auto in tutta piazza Mercato. Dalle 8 di oggi alle 2 di domani divieto di circolazione e di sosta, con rimozione in via Maia nel tratto compreso tra via Baseleghe e via Orsa Maggiore. Non si potrà parcheggiare nemmeno di fronte alla stazione dei carabinieri: è consentito il transito dei veicoli da via Cormor verso via Alfa e viceversa; gli stalli di sosta posti su via Maia, fronte il plesso scolastico, sono riservati per i veicoli al servizio delle persone invalide muniti di previsto contrassegno.

Divieti di circolazione estesi tra via Argo e le laterali. Vige il divieto di sosta con rimozione su tutta via Bevazzana, a esclusione del lato ovest nel solo tratto compreso tra l’intersezione con via Malignani e il civico 32, all’interno degli appositi stalli di sosta segnalati, nonché su via Malignani, nell’area di parcheggio, su tutto il lato adiacente al civico 2.

Dalle 22,30 di oggi alle 2 di domani non si circola su via Bevazzana, nel tratto tra via Falcomer e via Malignani; è obbligatoria la svolta a destra (verso est) per i veicoli che da via Andromeda e via Egeria si immettono su via Baseleghe. Il divieto di circolazione sulla corsia di sorpasso è esteso su via Pineda, nel tratto tra la rotonda di intersezione con via Bevazzana e la rotonda di intersezione con via Baseleghe, nonché sulla corsia nord (in ingresso) di via Baseleghe, nel tratto tra via Pineda e via Maia. Queste corsie infatti saranno riservate e utilizzate in ambo i sensi di marcia al transito dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, nonché ai bus navetta.

Per i veicoli che percorrono via Pineda, c’è anche il divieto di svolta nella carreggiata opposta utilizzando i varchi presenti tra l’aiuola spartitraffico. Circolazione e sosta consentiti anche a veicoli per invalidi.