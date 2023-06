L’estate di Mengoni parte da Bibione. Fan in tripudio e lui: «Siate voi stessi»

Tutto esaurito e grande entusiasmo per il concerto di Marco Mengoni sabato 17 giugno allo stadio. L’attesa è stata ricompensata da una serata tutto sommato fresca. Lui con “Pazza musica” poi, prima del concerto, lo prefigurava. Dal palco si vede il mare.

Marco Mengoni non delude. Il cantante laziale fa impazzire gli oltre 25 mila presenti in un concerto già memorabile prima di cominciare. E vien da chiedersi cosa accadrà tra due giorni, a Padova, dove inizierà il tour vero e proprio.

Quella del 17 a Bibione era la data zero. Grande era la curiosità dei fan. Marco Mengoni vuol dire emozioni e vacanza, specie a Bibione. Se lo scorso anno con Ultimo c’era un po’ di titubanza, questa volta la città ha dimostrato di essere preparata per eventi di questo tipo. Mengoni si presenta sul palco con un intro gospel.

Esce con un completo bianco e intona subito due brani riconoscibili da chiunque come “Soli” o “Essere umani”, cioè due marchi di fabbrica non solo dal punto di vista musicale. Non è un mistero la sua propensione all’inclusione.

È il tripudio. Tutti applaudono, urlano, seminano entusiasmo. Ce n’era bisogno.

«Buona sera Bibione», attacca il campione della musica italiana, «Il primo palco è sempre molto semplice. Anzi, lo sembra. Grazie per essere qui. Starete qui per un bel po’ di tempo e spero possiate rilassarvi. Ed essere voi stessi. Qui. Ora».

Poi un programma di brani tutti conosciutissimi che dal vivo fa impazzire il pubblico. Ai lati del palco ci sono due maxi schermi, la gente dalla strada vede bene.

L’acustica è perfetta, le luci giocano con i video trasmessi. Mengoni si leva la giacca. Riappare con un corpetto nero carico di mille brillanti. Luccica come il mare di Bibione al sole del mezzogiorno.

Mengoni, la data zero a Bibione: 25 mila fan in delirio

Canta “Voglio”. Interpreta lo stato d’animo di tutti. Marco Mengoni in fondo canta la nostra vita, quello che siamo noi. Ecco Mohammed Ali, omaggiato in uno dei suoi brani più belli e ritmati. Il palco e lo stadio di via Maja diventano una discoteca all’aperto. Il cantante è in grande forma. Si vede che ha lavorato molto in questa settimana di prove. I giochi di luce dal rosso al blu all’arancio arricchiscono lo spettacolo. Dal palco i light jay giocano sulla profondità e ai lati fiaccole fisse sputano fuoco verso l’alto. Nella scelta dei brani Mengoni omaggia anche la musica anglosassone proponendo i suoi brani preferiti.

Arriva anche Drusilla Foer che nei maxi schermi presenta in video i musicisti che accompagnano Mengoni sul palco. A ogni nome un’ovazione.

Se per i 100 anni l’Arena di Verona venerdì sera è stata la capitale della lirica mondiale, ieri sera Bibione con il concerto di Marco Mengoni è stata la capitale della musica internazionale.

E adesso toccherà a Padova, l’inizio vero e proprio del tour.