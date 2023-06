Processo Eraclea: Donadio (26 anni di pena) è libero, Teso (26 mesi) in carcere

Luciano Donadio libero in attesa della sentenza definitiva, nonostante una condanna in primo grado a 26 anni di carcere per associazione per delinquere (e con lui, altri protagonisti del cosiddetto gruppo dei “casalesi di Eraclea”). Ancora in cella, invece, l’ex sindaco Graziano Teso, 74enne e malato, condannato a 2 anni e 2 mesi per favoreggiamento esterno ad un’associazione mafiosa.

Graziano Teso

Quella “camorra-veneta” legata a Casal di Principe che è esistita per i giudici di primo grado, d’Appello e anche di Cassazione che hanno giudicato gli imputati che scelsero il rito abbreviato (condannati in via definitiva), mentre non esiste per il Tribunale di Venezia che ha giudicato i presunti capi con rito ordinario, e per il quale mafia non fu, ma un’associazione criminale che solo in taluni casi ha utilizzato metodi mafiosi.

Tempi e decisioni così diverse – sul fronte del caso “casalesi di Eraclea” – da creare sovrapporsi di situazioni difficili da compenetrare.

Così da una parte c’è la decisione del Tribunale di Venezia di revocare qualsiasi misura cautelare, anche il semplice obbligo di dimora a Eraclea, a Luciano Donadio, Raffaele Buonanno, Antonio Pacifico e agli altri imputati condannati in primo grado e ora liberi anche di andare all’estero, quantomeno sino a quando non arriverà una sentenza definitiva a loro carico. Chissà quando, dopo la scadenza termini delle misure cautelari dopo 4 anni di carcere preventivo: solo la Cassazione potrebbe dare una lettura diversa, ma nel caso Donadio & Co. tornerebbero a non poter lasciare Eraclea, non certo in carcere. Fino a quando la Corte Suprema non si sarà espressa nel merito delle accuse a loro mosse.

Graziano Teso è – invece – in carcere: ieri, i suoi legali hanno presentato istanza al Giudice dell’esecuzione per la sospensione condizionale della pena. Già si attendeva l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza per la richiesta dei domiciliari, fissata il 20 giugno, al 74enne ex sindaco e vice sindaco di Eraclea, ma la nuova istanza chiede la libertà per Teso che ha affrontato il processo con rito abbreviato ed è in carcere a Venezia dal 24 aprile, dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sentenza ben diversa da quella dell’ex sindaco Mirco Mestre, assolto da Tribunale perché il fatto non sussiste nel processo con rito ordinari. Teso è anziano e malato, si è più volte rifiutato di mangiare e di affrontare delle terapie per la sua salute.

«Chiediamo al giudice dell’Esecuzione», spiega l’avvocato Dimitri Girotto, che insieme al collega Daniele Grasso difende l’ex sindaco, «la sospensione condizionale della pena perché possa tornare definitivamente a casa e senza neppure il regime degli arresti domiciliari».

La difesa continua a evidenziare l’errore in cui sarebbe incorsa la magistratura nelle varie condanne, senza considerare la pena minima per determinati reati che non era più di 7, ma di 5 anni. Secondo questi conteggi, e con una condanna a 2 anni e 20 giorni, Teso avrebbe pertanto dovuto già avere la sospensione condizionale.

Intanto, a Eraclea il ritorno alla libertà di movimento di Luciano Donadio sta accendendo la discussione. Salvatore Esposito, di Unione Popolare, è preoccupato: «Con queste disparità e incongruenze rischiamo davvero che qualcuno già condannato chieda adesso una revisione del processo».