Oltre mille persone al funerale di Anna Tuzzato, morta a 29 a Bruxelles

Oltre 1300 persone hanno partecipato al funerale di Anna Tuzzato, la giovane di 29 anni morta esattamente una settimana fa nell'incendio della sua abitazione nelle'Etterbeek, comune confinante di Bruxelles.

Alle 14.30 la chiesa di Fiesso era già piena. Solo posti in piedi. Fuori un grande maxi schermo. A chi entrava, e a chi faceva una donazione all'Aido e W4O, le associazioni scelte dai parenti per ricordarla, sono state regalate delle spille realizzate per l'occasione, la prima con lo stemma della casata di Serpeverde di Harry Potter, la sua saga preferita, la seconda con la bandiera dell'Europa e il nome della giovane all'interno.

Moltissimi dei presenti in chiesa ne portavano una agganciata agli abiti.

A Fiesso il funerale di Anna Tuzzato, morta nell'incendio della sua casa a Bruxelles

Fuori, le bandiere a mezza sta del municipio, mentre molti negozi hanno appeso cartelli in suo ricordo.

Commossi i ricordi dell'amico Nicolò, con il quale sarebbe andata a vivere, che ha condiviso il racconto dell'ultima serata insieme, quella di venerdi, al karaoke, prima dell'incendio.

«Sono andato a vedere la nostra futura casa quella notte. Ti ho mandato una foto, e mi hai risposto con un cuore».

Poi hanno parlato la cugina, le sorelle Maria e Chiara, che ha tradotto l'intervento in inglese per tutti gli amici venuti dall'estero. E letto un bellissimo passo del libro Per Chi Suona La Campana di Hamingway, chiedendo a tutti di non lasciare mai sola la famiglia. Anche dopo il funerale.

Dopo gli abbracci, un lungo corteo funebre si è diretto al cimitero dietro alla bara, mentre gli amici si sono diretti al parco Oriana Fallaci per la commemorazione.