L'arrivo in aeroporto a Tessera del feretro di Anna Tuzzato, morta nell'incendio di Bruxelles

E' arrivato in Italia, all'aeroporto di Tessera, il feretro di Anna Tuzzato, la giovane morta nell’incendio dell’abitazione dove viveva, al civico 62 di Rue Aviateur Thieffry. Secondo le indagini svolte dalla polizia belga le cause del rogo sono accidentali e l’unica certezza è la violenza inaudita dell’incendio, che ha distrutto l’intero appartamento su più piani. Anna, che stava all’ultimo, ha inalato una ingente quantità di fumo, che non le ha lasciato scampo. (video Marta Artico)

01:25