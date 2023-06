Mengoni a Bibione, già arrivati i primi fan da tutta Italia

È il concerto più atteso dell'anno. Si svolge a Bibione. Signore e signori, è proprio lui: Marco Mengoni, l'artista italiano del momento. Arriva qui, nel Veneziano. Saranno in almeno 20mila allo stadio di via Maja all'angolo di via Timavo, ma molti arriveranno anche per stare nei dintorni, semplicemente ascoltandolo.

Mengoni presenta gli album del suo nuovo lavoro “Materia (Prisma)”, che chiude la trilogia “Materia (Terra)” del 2021 e “Materia (Pelle)” del 2022. Impazza nelle radio il singolo “Pazza Musica” con Elodie, già colonna sonora dell’estate. È il miglior tormentone? Lo decreterà il pubblico.

Segreta la scaletta. Dalle indicazioni di questi giorni di prove Mengoni si esibirà anche “Due vite”, brano con cui ha vinto Sanremo 2023, ma verrà dato spazio a quasi tutti i brani del nuovo album.

Il grande palco

Le prime fan sono arrivate già venerdì e sono già in coda: dormono all'addiaccio. Provengono da Agrigento e da Bergamo. Si tratta di Antonietta Lovalente e Simona Spinelli. “Le nostre famiglie appoggiano la nostra passione per Mengoni, dormiremo all'aperto per lui. Non vediamo l'ora di assistere allo spettacolo”.Le due ragazze hanno seguito Mengoni in altri concerti. “Lui mi conosce bene ormai – continua Lovalente – mi chiama “La siciliana”. Questo mi inorgoglisce”. “Credo che lui sia il migliore artista in circolazione, grazie alla sua estensione vocale – continua Spinelli – non vedo artisti in grado di avvicinarlo, oggi, nel mondo”.

Le due fan sfidano temperature estive: c'erano 30 gradi. Dal pomeriggio molti altri appassionati si sono messi in coda. Essendo la data zero c'è molta curiosità per tutti gli aspetti legati allo spettacolo. Alcune cose si possono intravvedere.

Le dimensioni del palco sono 50 metri di larghezza per 27 di altezza e 20 di profondità. Sabato sera si illuminerà con numerosi colori. Venerdì alcuni operai hanno montato alcuni impianti di illuminazione ad altezze considerevoli, sfidando le leggi di gravità e della fisica. Mengoni si è presentato anche venerdì mattina: nel tempo libero si gode un po' Bibione, ma è top secret la località in cui dorme.

“Registriamo numeri da tutto esaurito – evidenzia il sindaco Maurutto – sarà una grande festa”. Sul piano della sicurezza ieri si è tenuto l'ultimo vertice. “Riteniamo di aver fatto le cose giuste – ha detto l'assessore alla sicurezza Pierluigi Grosseto – è una bella soddisfazione”. “Un grande cantante – lo definisce l'assessore al Bilancio Selena Colusso Vio – è tra i miei artisti preferiti”. Adamo Zecchinel è entusiasta. “Che grande colpo. Tutto aiuta ad accrescere il brand della nostra bella città – specifica il capo degli albergatori Aba di Bibione - . Vedo vantaggi per tutti. Continueremo su questa strada dei concerti”.

“Bibione sta sempre più puntando sui grandi eventi – commenta il presidente di Confcommercio Bibione, Andrea Drigo – Non possiamo che essere soddisfatti per la presenza di un grande artista come Marco Mengoni e ringraziare il cantante e gli organizzatori”. Un po' di numeri. I lavori di allestimento del palco sono iniziati il 2 giugno, poi il 5 giugno è partito il montaggio del palco e a seguire la produzione. Le prove sul palco di Mengoni sono iniziate il 13 giugno.

A questo evento hanno lavorato indicativamente 300 persone al giorno e quasi 1.000 saranno al lavoro oggi, così suddivisi: 105 nei bar, 140 nel settore sicurezza, 60 per l' assistenza sanitaria, 70 per la Croce rossa, 80 agenti della Polizia municipale, 100 addetti alla produzione, 150 facchini, 30 addetti alla polizia tecnica. I bagni chimici sono oltre 100 di cui 95 chimici.