Condannati per associazione a delinquere, ma ora liberi: a Eraclea revocati gli obblighi di dimora

Condannati a pene pesanti per aver fatto parte di un’associazione per delinquere tra estorsioni, usura, armi, riciclaggio, false fatture e banconote - ma assolti dal Tribunale di Venezia dall’accusa di aver dato vita a una vera e propria “mafia” nel Veneto Orientale, come invece chiedeva la Procura Antimafia - Luciano Donadio, Raffaele Buonanno, Antonio Pacifico & Co. aspetteranno da uomini completamente liberi il loro processo d’appello.

Da ieri, infatti, possono lasciare il comune di Eraclea e spostarsi senza alcun limite: anche andare all’estero se lo vorranno. E la notizia ha fatto in un battibaleno il giro della città.

Dopo essere stati scarcerati in 14 a febbraio dal Tribunale presieduto dal giudice Stefano Manduzio, che ancora li stava giudicando - ritenendo sufficienti i 4 anni di carcere preventivo già scontati - quelli che per tutti sono diventati i “casalesi di Eraclea” erano stati comunque raggiunti da provvedimenti che li obbligavano a non lasciare il comune.

Il 5 giugno è arrivata la sentenza di primo grado, che se da una parte ha fatto cadere l’accusa più grave - quella di aver costituito un’associazione mafiosa in contatto con le famiglie camorriste di Casal di Principe - ha, però, distribuito condanne pesanti: oltre 26 anni per Luciano Donadio, ritenuto il “boss” del gruppo; 19 anni per Raffaele Buonanno per una serie di usure;10 anni e 6 mesi per Antonio Pacifico, per l’associazione e due episodi di droga (contro i 30 anni richiesti per tutti e tre dalla Procura).

Delinquenti, dunque - per i giudici - ma non mafiosi. Proseguendo con condanne a scalare per gli altri imputati, come i figli di Donadio, Claudio e Adriano (compartecipi in alcune società del padre) condannati, rispettivamente, a 6 e 5,8 anni. Tutti liberi, ma tutti ancora sottoposti al divieto di lasciare il comune. Fino a ieri.

Nelle ultime settimane, gli avvocati difensori - Mauro Serpico per Pacifico, Giovanni Gentilini e Renato Alberini per i Donadio, Giuseppe Brollo e Stefano Boscolo per Raffaele e Antonio Buonanno - hanno presentato ricorsi a vari livelli per far revocare qualsiasi misura cautelare (compreso l’obbligo di dimora) e vedere “ufficializzata” nero su bianco la scadenza dei termini di misura cautelare.

Questione non da poco, perché una volta scaduti, nessuna nuova misura può essere assunta fino alla sentenza definitiva.

Solo l’imprenditore del biogas Paolo Antonio Valeri aveva avuto già in sede di sentenza la revoca della misura. Così per gli altri imputati principali erano nati ricorsi a vari livelli, dal Riesame alla Cassazione.

Il primo ad ottenere la piena libertà è stato Antonio Pacifico. E così ieri il presidente del Tribunale Manduzio, con i giudici Ardita e Bertolo - chiamati a decidere sul ricorso presentato dai difensori di Raffele Buonanno, con il “parere contrario” della Procura - hanno deciso di togliere ogni vincolo a tutti i 12 imputati ancora sottoposti a divieti.

Tutti uguali. Ora sono liberi di andare dove vogliono, in attesa del processo d’appello che certamente arriverà: c’è da attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, ma già si stanno preparando sia i difensori (decisi a chiedere pene meno pesanti) sia la Procura, decisa a difendere l’originaria accusa di mafia, che ha retto in tre gradi di giudizio fino in Cassazione a carico dei 14 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, processo fatto sugli atti a fascicolo. Quello in aula, con centinaia di testi, è durato tre anni.