La sposa viene ricoverata per il parto il giorno del matrimonio. Il sindaco celebra in ospedale

Oltre alla sposa si può dire che fosse tutto “in bianco”: i fiori, ma anche i camici dei medici e delle infermiere.

Perché è vero che la cerimonia era stata fissata da tempo per giovedì 15 giugno in municipio, anche perché si tratta di una data simbolica, esattamente cinque anni dopo il giorno del loro fidanzamento.

Ma la futura sposa è stata improvvisamente ricoverata proprio giovedì 15 giugno in ospedale, per le ultime fasi prima del parto, e così la dirigenza di Ostetricia, all'ospedale di San Donà di Piave, ha allestito tutto in reparto per un matrimonio davvero fuori dal comune, in tutti i sensi.

Protagonisti di questo sì davvero originale sono Francesca Battiston e Andrea Brunetta, residenti a San Donà di Piave, che nel pomeriggio, in una sala della dirigenza ospedaliera, sono stati uniti in matrimonio dal sindaco, Alberto Teso.

Oltre ai due sposi erano presenti i familiari e i testimoni, come richiede la legge.

Presente anche il direttore del reparto di Ostetricia, Marika Soldà, e il personale infermieristico, che ha seguito da vicino la paziente ormai prossima al parto.