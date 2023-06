Borsa di studio in ricordo di Anna dopo il rogo che ha cancellato il suo sorriso, non i suo sogni

Giovedì l’ultimo commosso saluto a Bruxelles, nella città dove aveva deciso di vivere, sabato alle 15 quello nel suo paese, Fiesso d’Artico, dove è cresciuta ed è diventata adulta. La salma di Anna Tuzzato, la giovane di 29 anni morta nel rogo dell’appartamento dove viveva, al civico 62 di Rue Aviateur Thieffry a Etterbeek, comune confinante con Bruxelles, tornerà in Italia venerdì, con un volo speciale (è arrivato il nulla osta dell’autorità giudiziaria).

Sabato pomeriggio, invece, toccherà all’abbraccio degli amici e parenti rimasti nel Veneziano. A stringersi attorno ai famigliari, ci saranno i tantissimi amici, ma anche i compagni di università e del liceo. Anna aveva frequentato lo scientifico “Romano Bruni” di Ponte di Brenta e la Facoltà di Comunicazione di Padova, per poi continuare a Bologna.

I familiari hanno scelto di non visitare la casa teatro della tragedia, ma di ricordala sorridente e felice, rivivere negli sguardi, negli occhi e nelle parole affettuose di chi condivideva la quotidianità con lei a Bruxelles.

E proprio a Bruxelles mercoledì è stata allestita la camera ardente, un momento sentito e commovente: la mamma, il papà, le sorelle, zii e cugina hanno potuto finalmente rivedere il volto della loro cara Anna, anche se per poche ore.

Fiesso si prepara al ritorno della famiglia. «Istituiremo una borsa di studio intitolata alla memoria della dottoressa Anna Tuzzato, una borsa di studio destinata agli studenti dei plessi scolastici meritevoli di Fiesso» ha annunciato il sindaco del paese rivierasco Marco Cominato: «Ritengo che sia importante ricordare Anna come esempio di dedizione allo studio, e di capacità di relazionarsi anche in campo internazionale. Una capacità che l’aveva portata a lavorare a livelli direttivi per una Ong legata all’agricoltura in Europa.

Per questo mi sono confrontato con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Alberto Furlanetto che è apparso entusiasta della possibilità di istituire fin dal prossimo anno una borsa di studio intitolata proprio a lei».

Prosegue il primo cittadino: «Studieremo in questi mesi in Giunta quanti fondi stanziare per l’iniziativa. Ci confronteremo, ovviamente, per definire il tutto con i famigliari di Anna».

In paese tantissime persone anche sui social hanno espresso in questi giorni il loro cordoglio alla famiglia colpita dal lutto e in tanti si preparano a dare l’addio ad Anna Tuzzato nella chiesa della Santissima Trinità che si trova a ridosso della strada regionale 11 Brentana, che sabato strariperà di giovani, e forse non riuscirà nemmeno a contenerli tutti.

«La comunità cristiana di Fiesso d’Artico», spiega il parroco del paese don Massimo «è pronta ad accogliere il feretro per i funerali che si terranno sabato alle 15. Tutti siamo vicini al papà alla mamma e alle due sorelle di Anna, Chiara e Maria. Mi incontrerò direttamente con i famigliari di ritorno dal Belgio per definire i dettagli della celebrazione dei funerali».

Fa sapere il sacerdote: «Dalla famiglia ci è stato chiesto di collocare un maxi schermo nel cortile della chiesa, in modo che tutti possano partecipare al rito». Chi riuscirà a entrare, chi non ci riuscirà e chi preferirà rimanere fuori.

Gli amici di Anna, dopo il funerale, stanno organizzando una commemorazione in un parco di Fiesso, all’aperto. Protagonisti saranno la musica, i ricordi e tutto ciò che lei amava. «Sarà certamente un bel momento di condivisione», ha detto la sorella Maria.