Nasce Jesolo Music Park, un mega palco aperto a tutti

Nasce lo "Jesolo Music Park", nuova idea dei gestori del King' s e del dinner club Hierbas per il divertimento jesolano.

Sabato 17 giugno il primo appuntamento a partire dalle 16 con Charlotte de Wittie e poi una carrellata di Djs di fama internazionale nella cornice della festa Social Music City.

E il 13 giugno i gestori della conosciuta discoteca jesolana hanno annunciato anche il ritorno del cantante Sfera Ebbasta che sarà al King's il 27 luglio, per la prima volta di nuovo in un club dopo i tragici fatti di Corinaldo e la strage nella discoteca Lanterna Azzurra.

Un atteso ritorno del famoso rapper che ha scelto Jesolo e il King's per tornare alle esibizioni in un club, formula che aveva messo da parte prediligendo dopo quello che era accaduto nella discoteca in provincia di Ancona, le esibizioni live.

Alex e Thomas Visentin e Riccardo Cecchin, gestori del King' s e dello Hierbas al lido di Jesolo non si fermano mai e lanciano adesso una nuova grande struttura che sarà a disposizione della città per concerti ed eventi che prevedono grandi ospiti e migliaia di presenze.

Jesolo Music Park è un'area attigua di 10 mila mq, con parcheggio di 22 mila mq. Un mega palco per le esibizioni dal vivo dei cantanti e artisti. Si parte sabato alle 16 con il primo appuntamento di esordio. Di fatto la città della Musica mai realizzata rinasce tra King's Hierbas e questo Jesolo Music Park dalle enormi potenzialità in termini di aggregazione.

Il King's sta riscuotendo grande successo tra i giovani del Triveneto, mentre l'adiacente Hierbas è diventato il primo dinner club a Jesolo lido. A questi locali già affermati si aggiunge ora Jesolo Music Park che contribuirà ad arricchire l'offerta musica a e potrà essere utilizzato anche in occasione di grandi eventi. I gestori hanno confermato che, previo accordo, lo metteranno a disposizione a chiunque avrà bisogno di questi spazi molto grandi per ogni genere di appuntamento ed evento di richiamo.