Intrigo internazionale sull’Uomo Vitruviano: Ravensburger fa causa alle Gallerie dell’Accademia

Diventa un caso internazionale - che farà da riferimento per tutti i musei italiani in futuro - la vicenda dello sfruttamento indebito dell’immagine dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, il celebre disegno sulle proporzioni del corpo umano conservato alle Gallerie dell’Accademia.

Il museo ha già ottenuto dal Tribunale di Venezia, con un’ordinanza, l’inibizione allo sfruttamento commerciale e illecito dell’immagine del celebre disegno leonardesco, vincendo una causa nei confronti della società tedesca Ravensburger e di due società collegate che la utilizzavano per i puzzle che mettono in vendita anche on line.

È la prima volta che si registra, in Italia, un simile provvedimento per quanto riguarda la tutela di una celebre opera d’arte.

Ma l’azienda tedesca si rifiuta ora di rispettare la sentenza - continuando a vendere tranquillamente i suoi puzzles leonardeschi , soprattutto online - e ha aperto a sua volta una nuova causa contro le Gallerie dell’Accademia a Stoccarda (dove ha sede legale la Ravensburger) che sarà discussa intorno al 20 luglio.

Per Ravensburger l’immagine dell’Uomo Vitruviano sarebbe liberamente riproducibile in base alla legge sul diritto d’autore perché sarebbero passati ben più dei 75 anni previsti per il divieto, e l’azienda si rifiuterebbe comunque di riconoscere la validità a livello internazionale della legislazione italiana.

L’azienda con le consociate era stata condannata dal Tribunale di Venezia a pagare una penale di 1500 euro a favore delle Gallerie dell’Accademia per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza, emessa già il 17 novembre dello scorso anno.

Le Gallerie dell’Accademia avevano cercato in prima battuta un accordo con Ravensburger, per il pagamento delle royalties dal 2009, anno in cui era iniziata la produzione dei puzzle con l’immagine dell’Uomo Vitruviano, ma di fronte al rifiuto dell’azienda tedesca avevano fatto valere le loro ragioni in sede legale.

Il provvedimento del Tribunale di Venezia è il primo che si occupa espressamente della questione dell’applicabilità della disciplina di tutela dell’immagine delle opere dettata dal Codice dei beni culturali anche ad attività parzialmente all’estero o, comunque, non fisicamente localizzabili sul territorio italiano.

Rappresenta perciò un precedente importante per altre iniziative analoghe e anche per altri musei italiani e per questo l’esito del processo e l’applicazione della sentenza faranno scuola.

È lo stesso Codice dei Beni Culturali, aveva già dichiarato il direttore delle Gallerie dell’Accademia, Giulio Manieri Elia, a prescrivere che ci si attivi per la tutela delle immagini delle nostre opere d’arte da un uso di tipo speculativo e illecito.

E sulla vicenda è sceso in campo infatti direttamente il Ministero della Cultura, con un parere emesso dal capo dell’ufficio legislativo Antonio Tarasco. Nel parere si legge tra l’altro che «non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché ex post) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell’utilizzo reso lecito dell’immagine è il consenso reso dall’Amministrazione».

Per l’Ufficio Legislativo i punti fermi sono dunque che l’uso o il riuso delle riproduzioni e delle immagini di beni culturali a scopo di lucro deve essere autorizzato; che a fronte di tale uso, è richiesto il pagamento di un corrispettivo o di un canone nei confronti di chi possiede il bene culturale.

Che il mancato rispetto di questa disciplina comporta un danno patrimoniale sia per il museo, sia un danno alla sua immagine e allo stesso patrimonio nazionale. Ancora, che questi principi sarebbero validi sia per gli usi tradizionali dell’immagine, sia per le riproduzione o la commercializzazione in digitale o via web.

Per il Ministero spetta all’istituto che possiede il bene - nel caso dell’Uomo Vitruviano, le Gallerie dell’Accademia - «determinare i corrispettivi e/o i canoni connessi alle riproduzioni di beni culturali». Ma visto che fino ad oggi in pratica ogni museo si regola come meglio crede per la richiesta di del corrispettivo per la riproduzione delle immagini, per l’Ufficio Legislativo del Ministero «appare indispensabile adottare un tariffario unico quantomeno per macro-tipologie omogenee di beni culturali». Il tutto per evitare anche un possibile danno erariale.

La materia è dunque caldissima è il caso dell’Uomo Vitruviano e la conclusione del contenzioso legale in corso rappresenterà uno spartiacque sull’uso commerciale delle immagini delle opere d’arte conservate nei musei italiani.