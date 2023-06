Gli anni di Berlusconi e la stagione degli affari in Veneto. E oggi?

La conquista del Veneto comincia nell’autunno del 1994. Silvio Berlusconi manda avanti un illustre sconosciuto, Giancarlo Galan, che se non è un Carneade poco ci manca. Faceva parte di un gruppetto di giovani liberali che sgomitavano per trovare un posto al sole. Purtroppo per loro il Partito liberale era come il due di coppe quando va a bastoni, campa cavallo.

Giancarlo aveva 38 anni, una laurea in legge e nessuna voglia di fare l’avvocato. Aveva debuttato come assistente parlamentare del ministro Alfredo Biondi ma si era stancato presto.

L’incontro della sua vita è con Marcello Dell’Utri, con lui scatta un feeling speciale: resterà sempre il suo punto di riferimento, l’uomo al quale fare la prima telefonata.

Dell’Utri lo porta a Publitalia, a vendere spot per la Fininvest. Il Dell’Utri «ambasciatore della mafia a Milano», come stabilirà nel 2009 la sentenza di condanna a 9 anni: ma chi se lo andava a immaginare vent’anni prima.

Il retroscena e le perplessità del capo: «Contenti voi»

Nominato coordinatore regionale di Forza Italia e candidato presidente della Regione, il giovane Galan comincia a battere il Veneto, accompagnato dalla segretaria Lorena Milanato, che lui ricompenserà con un posto in lista alle politiche del 2000. Viene eletta, e a Roma ci resterà a lungo.

C’è anche un retroscena poco noto: Berlusconi aveva indicato Paolo Scarpa Bonazza Buora, imprenditore agricolo veneziano e suo ex sottosegretario, come candidato alla presidenza del Veneto, ma Galan l’aveva lavorato ai fianchi per farsi cedere il posto, riuscendoci. Berlusconi non fece una piega: «Contenti voi».

Il Veneto del momento era orfano della Dc e del Psi, stangati da Tangentopoli, e diviso in tre blocchi quasi paritari: centrosinistra con l’Ulivo, centrodestra con la Casa delle Libertà e Lega da sola.

Il centrosinistra, nel quale era confluita la parte della Dc guidata da Rosy Bindi, ha l’occasione per ribaltare una sudditanza storica e arrivare al governo di una regione da sempre in mano al centrodestra.

Invece sbagliano candidato, puntano sull’ex sindaco di Padova Ettore Bentsik e non su Tina Anselmi che aveva presieduto la commissione d’inchiesta sulla loggia segreta P2 e avrebbe compattato il fronte. Si presentano divisi e passa di misura Galan.

Il quale politicamente è un parvenu, deve inventarsi un gruppo dirigente: dove va a pescarlo se non tra i pochi amici che ha? Comincia così, quasi per caso come racconta l’avvocato Luigi Migliorini allora segretario regionale del Pli, l’avventura di un piccolo gruppo di ex liberali, che in occasioni normali potevano si è no entrare nella canzone di Gino Paoli “Quattro amici al bar” e invece diventano padroni del Veneto.

I nuovi padroni del Veneto

L’esordio politico di Galan, diventato presidente con il 38% dei voti, è difficile ma ci sono già i nomi dei protagonisti: Lia Sartori, con la quale si cementa una collaborazione che farà parlare di matriarcato, Fabio Gava, Renato Chisso, Enrico Marchi che prende la rincorsa per la Save e la conquista dell’aeroporto, Irene Gemmo, Gian Michele Gambato, Vittorio Altieri.

Poi Piergiorgio Baita ad della Mantovani Costruzioni e Giovanni Mazzacurati presidente del Consorzio Venezia Nuova.

Giancarlo Galan e Renato Chisso

La seconda legislatura e il “partito degli affari”

Nella seconda legislatura il patto Berlusconi-Bossi chiude il cerchio: il potere di Galan diventa totale. Si comincia a parlare di un “partito degli affari” che controlla gli appalti pubblici e li indirizza verso “i soliti noti”.

Sarà Piergiorgio Baita a spiegare come funzionava; un racconto a posteriori, il 6 giugno 2013 ai pm dell’inchiesta Mose Stefano Ancilotto e Stefano Buccini.

«Nel 2005, appena rieletto, il presidente Galan mi invita a pranzo in un ristorante sui Colli Euganei, presente l’assessore Renato Chisso», raccontò Baita.

«Mi dice che vista la quantità di lavori della Mantovani nel Consorzio Venezia Nuova, dovevo ritenermi escluso dagli appalti della Regione e dovevo occuparmi solo dei lavori in concessione.

Io protesto, perché la partecipazione al Consorzio l’avevamo pagata, gli altri potevano fare altrettanto, ma Galan mi fa vedere una nota che le imprese di riferimento gli avevano scritto sull’invadenza della Mantovani nel settore appalti, lamentele non più gestibili da lui e dalle due persone che lo assistevano nell’operatività, l’assessore Chisso per i trasporti e l’ambiente e l’onorevole Sartori per la sanità. Per dimostrare che non scherzavano ci fanno perdere subito un paio di gare, lo svincolo di San Giuliano, l’ospedale. Eravamo avvertiti».

Bisognava cedere il passo alle «imprese di riferimento» del presidente. Baita cambia strategia, studia a fondo il piano regionale dei trasporti e dopo alcuni mesi si ripresenta a Galan e Chisso con una società, Adria Infrastrutture Spa, che ha costituito per gestire in project financing una montagna di lavori stradali.

Le modalità del project prevedono che, per un’opera dichiarata d’interesse pubblico, i privati anticipino il finanziamento necessario e si ripaghino incassando le tariffe per un numero sufficiente di anni.

«L’idea della società è talmente piaciuta che mi hanno detto entriamo anche noi», racconta Baita.

Chisso si prende il 5% e Galan il 7%, quote intestate a due prestanome: Investimenti srl società di Claudia Minutillo per Chisso, Pvp del commercialista Paolo Venuti per Galan. Non potevano certo far sapere che chi garantiva l’interesse pubblico dell’opera era in società con il costruttore.

Quanto valevano queste quote? Tempo dopo Chisso pretende di essere liquidato, Baita fa stimare il suo 5% dallo studio Cortellazzo Soatto di Padova e paga a Claudia Minutillo 1,8 milioni. Somma che la Minutillo dirà di aver girato a Chisso, mentre Chisso giura ancora oggi di non averla mai vista.

Lavori in corso, non disturbare

Ciò non toglie che sia stata pagata. Era calcolata sul valore dei project messi in cantiere. Quanti erano? Il 31 dicembre 2012, nella relazione al bilancio di Adria Infrastrutture, a scandalo non ancora scoppiato (Baita e Minutillo vengono arrestati il 28 febbraio 2013) la società aveva in portafoglio un elenco impressionante di lavori stradali: la piattaforma di Fusina (174 milioni), il collegamento “Vie del mare” dall’A4 alle spiagge (210 milioni), il grande raccordo anulare di Padova (720 milioni), l’autostrada Nogara-Mare (oltre 2 miliardi), il “Passante Alpe Adria” da Pian di Vedoia a Pieve di Cadore (1 miliardo e 100 milioni), la Romea commerciale da Mestre a Civitavecchia (8, 7 miliardi), il sistema delle tangenziali venete (2 miliardi e 700 milioni), la Nuova Valsugana da Marostica a San Nazario quasi tutta in galleria (1.200 milioni). Sistemi viari che prevedevano il pedaggio in concessione a Adria Infrastrutture per 40 anni e oltre.

Baita si era inventato il sistema per innestare la finanza privata in quella statale e drenare risorse dalle opere pubbliche.

Dal 2006 al 2009 il mercato delle opere pubbliche del Veneto è gonfio di quattrini. Al portafoglio di Adria Infrastrutture bisogna aggiungere il Passante di Mestre, partito con una previsione di 650 milioni e arrivato a destinazione con un costo raddoppiato; l’alta velocità ferroviaria, per la quale Fs prevedeva di spendere 2 miliardi tra Padova e Mestre; soprattutto gli investimenti per i nuovi ospedali da costruire in project financing: il nuovo ospedale dell’Angelo di Mestre (254, 7 milioni), il nuovo ospedale di Santorso nell’Alto Vicentino (143 milioni), l’ampliamento e la ristrutturazione dell’ospedale di Treviso (224 milioni), lavori analoghi negli ospedali di Verona (120 milioni), il nuovo ospedale di Padova con centro di ricerca e campus universitari (la previsione di Galan era spendere 1. 650 milioni, sfalciati da Zaia che ha portato il costo ai più ragionevoli 600 attuali).

Era previsto anche un raddoppio dell’ospedale di Mestre con un centro protonico (120 milioni) ma è abortito perché Baita aveva perso la gara ed è andato a realizzarlo a Trento.

«Mi hanno dipinto come il compagno di merende di Galan», ci raccontò nel 2012. «Compagno di merende nel senso che lui mi ha sempre portato via la merenda per darla ai suoi amici, questo sì: andate a chiedere all’onorevole Sartori perché la Mantovani ha perso il padiglione Jona a Venezia, o il centro protonico di Mestre».

Il vertice politico unito per gli affari

Ma andasse all’uno o andasse all’altro l’appalto, poco importava. Tutto si unificava al vertice. Giancarlo Galan era una formidabile macchina da guerra sempre al lavoro per Berlusconi. Per procurargli consenso o per ostacolare il dissenso.

Capace di fare i fuochi d’artificio mettendo il Veneto ferocemente di traverso al governo Prodi, ma disposto a rinunciare a tutte le pretese della Regione quando ci tornava Berlusconi.

Troviamo Silvio sempre in prima fila a dare il via alle grandi opere venete. È lui che “annega” la prima pietra del Mose il 14 maggio 2003, lui che posa quella del Passante di Mestre l’11 dicembre 2004.

«A Berlusconi devo tutto», ha sempre detto Giancarlo. Ma l’asse funzionava anche in senso inverso: per esempio William Ambrogio Colombelli della Bmc broker di San Marino che fabbricava le fatture false per Piergiorgio Baita, aveva la tessera di Forza Italia e faceva lo stesso lavoro in Lombardia prima che in Veneto.

È Niccolò Ghedini che lo presenta a Giancarlo Galan, che a sua volta lo indica come suo riferimento a Baita. Il quale ne parla a Mazzacurati e insieme stabiliscono che le credenziali sono più che sufficienti.

Il Mose: 280mila euro al giorno che scompaiono

Questa potente ramificazione imprenditoriale innestata sulla spesa pubblica era nota nella sua struttura, ma non nei retroscena, che emergono solo nel 2014 con l’inchiesta Mose.

Tangentopoli impallidisce al confronto. I magistrati veneziani non sanno da che parte girarsi, i fronti da indagare sono troppi, sono costretti a concentrarsi su pochi per arrivare a capo di qualcosa.

La corruzione era passata dal 2-3% al 20%: in dieci anni un miliardo sui 5 stanziati per il Mose aveva preso altre destinazioni. Significa 100 milioni all’anno, 280.000 euro al giorno.

Baita aveva coniato un’espressione neutra, asettica, da ingegnere: era il “fabbisogno sistemico”. Non solo tangenti, anzi, il grosso erano false fatturazioni per ricavare il nero, prezzi gonfiati dalle imprese per retrocedere quote al Consorzio, sprechi, elargizioni incontrollate. Il Consorzio dava soldi a tutti per mantenere il consenso.

Il “fabbisogno sistemico” e non la competizione imprenditoriale o il tanto osannato libero mercato ha governato i lavori pubblici.

Non solo il Veneto

È da ingenui attribuire la responsabilità di questa poderosa “cresta” fatta al Veneto solo a Giancarlo Galan e agli arrestati del 4 giugno 2014, quando scoppiò lo scandalo.

Il Mose era e resta il più grosso centro di spesa pubblica del Paese, governato dal Consorzio Venezia Nuova concessionario unico dello Stato.

Il drenaggio di risorse era orchestrato a livello nazionale. A fare la “cresta” al Veneto c’era tutta la classe dirigente del Paese.

Nelle carte del processo Mose si racconta che quando l’ingegnere Mazzacurati aveva un problema, andava a parlarne a Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo Berlusconi.

O si rivolgeva a Mario Milanese, stretto collaboratore di Giulio Tremonti ministro dell’economia del governo Berlusconi.

Né Letta né Tremonti sono stati indagati, meno che meno Berlusconi, ma il problema di Mazzacurati era uno solo, che non arrivavano soldi. E Roma rimediava, dirottando sul Mose stanziamenti previsti per altre opere pubbliche.

Così funzionava. Il Mose poteva far saltare in aria il sistema, invece è stato retrocesso a scandalo regionale, o meglio, veneziano, per depotenziarlo. La catena che avrebbe portato lontano è stata troncata.

Ha ragione a lamentarsene Giancarlo Galan: i beneficiati del “fabbisogno sistemico” hanno potuto dormire tranquilli.

Quanto di questa intelaiatura è sopravvissuto? Facciamo bene a non chiedercelo, così possiamo dormire tranquilli anche noi.