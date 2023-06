Rogo mortale. I prof ricordano Anna. «Entusiasta della vita e aperta al mondo»

È intenso il ricordo di Anna Tuzzato nella memoria di chi l’ha incrociata durante il suo percorso scolastico e universitario. Non una ragazza qualunque. Ma un’entusiasta delle esperienze soprattutto all’estero. Una giovane donna convinta europeista. Con lo sguardo aperto sul mondo, e nel mondo, che aveva scelto – quasi fosse una vocazione – un lavoro a Bruxelles nell’ambito di una ong.

L’adolescente curiosa al liceo scientifico Bruni

«Quando incontravi l’Anna, lasciava un segno. Aveva uno stile sommesso, ma nel suo sguardo c’era attenzione alla bellezza», racconta con commozione e affetto il professor Martino Frizziero, ex insegnante di Anna nel liceo scientifico “Romano Bruni” di Ponte di Brenta che la ragazza ha frequentato e, all’epoca, pure preside della scuola.

«Insegnavo Lettere nella classe di Anna. Con lei avevo svolto dei laboratori teatrali, occasioni in cui ci si conosce da un punto di vista meno informale. Anna aveva una sensibilità molto bella e una varietà di interessi che ha mantenuto al di là della sua professione, restando con lo sguardo aperto» sottolinea il professor Frizziero.

«È così che la ricordo: una persona con la capacità di notare e di interessarsi al bello». L’insegnante narra un aneddoto: «Aveva partecipato ai tempi del liceo al laboratorio teatrale sul Don Chisciotte (dal romanzo di Cervantes). Durante la laurea magistrale era andata in Spagna con una borsa di studio. E da lì, quando trovava una statua del Don Chisciotte o di Cervantes, mi inviava sempre una foto tramite un messaggino.

Il legame, pur saltuario, era rimasto anche se non ci si vedeva. Anna era davvero un’entusiasta. All’esame di maturità aveva portato un approfondimento sui manga giapponesi. Ho notato che, negli anni a venire, si era lasciata colpire dalle cose belle benché non legate alla sua professione».

Il docente ammette che la notizia è stato un colpo. «Un colpo molto doloroso. Ci siamo subito telefonati con i colleghi, ora sono in contatto con i suoi ex compagni di classe... Quando sopravvivi a un tuo alunno, ti chiedi se almeno gli hai comunicato le cose importanti».

L’universitaria interessata all’Europa

Vivido il ritratto che fa, di Anna, la professoressa Arjuna Tuzzi, docente nel corso di laurea triennale in Comunicazione frequentato dalla 29enne all’università di Padova dove in tanti la ricordano. «Mi è dispiaciuto moltissimo apprendere questa notizia» ammette con dolore sincero, quasi si aspettasse la chiamata del cronista per il desiderio di raccontare quella straordinaria ragazza.

«Anna aveva frequentato il corso di Tecniche di indagine sociale che tengo e poi si era laureata sotto la mia guida con una tesi, in parte statistica e in parte politica, realizzando dei focus group con gli studenti.

Era molto interessata ai temi dell’Unione Europea come emerse dal nostro incontro nel luglio 2016 mentre stava preparando la tesi ed era rientrata dall’Erasmus a Bruxelles. Una tesi dalla quale si capiva la sua passione per l’Europa e i giovani. Un aggettivo per descriverla? Era dinamica».

La professoressa Tuzzi si era sentita con Anna «quando studiava a Bologna dove aveva deciso di frequentare il biennio magistrale. E già desiderava lavorare per qualcosa che riguardasse l’Europa: l’esperienza in Erasmus l’aveva molto soddisfatta... Ora è arrivata questa notizia che ci ha impressionato tutti».