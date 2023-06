Rogo mortale. Anna, l’autopsia e venerdì il rientro. La famiglia: «Grazie per l’amore»

«Sembra impossibile superare questo dolore, ma ci sono dei momenti in cui uno spiraglio lascia entrare una luce prorompente che illumina tutto: sono gli amici di Anna, qui a Bruxelles. Domenica sera ci hanno inondati di quell’amore, quella gioia di vivere e quell’affetto che Anna ha sempre riversato su di loro. Ed è in questo modo che la vogliamo ricordare».

L’incendio e l’autopsia

Maria, la sorella di Anna Tuzzato, la giovane morta nell’incendio dell’abitazione dove viveva, al civico 62 di Rue Aviateur Thieffry, la ricorda a nome di tutta la famiglia, arrivata domenica pomeriggio a Bruxelles, che si tratterrà fino a che potrà riportare la salma a casa, a Fiesso d’Artico, per poi darle l’ultimo abbraccio nella sua città natale, quella in cui è cresciuta prima di andare all’estero, dove la attendono gli amici di sempre.

Oggi alle 13.30 sul corpo della ragazza, che viveva da due anni all’ultimo piano di una palazzina in stile del comune di Etterbeek, e che tra poco si sarebbe trasferita con il suo ragazzo in una nuova e più spaziosa abitazione, nello stesso quartiere l’autopsia dai medici dell’ospedale.

L’ultimo saluto a casa

La famiglia ha preso contatti con un’agenzia funebre e, se sarà svolta l’autopsia come da programma, domani dovrebbe essere allestita la camera ardente, tra le 16 e le 18, in modo che possa essere salutata non solo dalla mamma, il papà, le sorelle, ma anche dalle tante persone che la amavano, a Bruxelles.

La volontà dei familiari, che oggi saranno raggiunti anche da uno zio, è quella di riuscire a tornare a casa venerdì, anche se magari non nello stesso volo della salma, e poter celebrare i funerali già sabato a Fiesso.

Per ricordare solo il suo sorriso, i momenti belli e la sua gioia di vivere. Lunedì sera i genitori, le sorelle Chiara e Maria, la zia e la cugina, hanno nuovamente passato del tempo assieme agli amici di Bruxelles di Anna, che non li lasciano mai soli, ma che fanno sempre sentire loro la vicinanza, l’amicizia e tutto l’affetto che avevano per la giovane, che in Belgio aveva costruito la sua vita e il suo futuro.

Le indagini sulle cause del rogo

Il nucleo investigativo antincendio della stazione belga sta eseguendo le verifiche e i sopralluoghi, per capire da dove si sia originato il rogo che si è mangiato in poco tempo tutti e tre i piani della casa, lasciando illesi gli altri due abitanti, la donna padrona dell’abitazione e il coinquilino che, come lei, era in affitto al civico 62, nel piano di mezzo.

La polizia ha fatto sapere ai familiari che le cause del rogo sono accidentali e l’unica certezza è la violenza inaudita dell’incendio, che ha distrutto l’intero appartamento su più piani. Anna, che stava all’ultimo, ha inalato una ingente quantità di fumo, che non le ha lasciato scampo.

Il ricordo della Ong e del Parlamento Europeo

Lunedì è arrivato anche un ricordo di Anna da parte dell’Ifoam Organics Europe, la più grande associazione del settore biologico a Bruxelles, dove lavorava la giovane da più di un anno: «Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia e per la perdita della nostra stimata collega e amica», si legge in una nota.

«Questo fine settimana la nostra coordinatrice della comunicazione, Anna Tuzzato, è morta in un tragico incendio domestico. Come staff e rappresentanti di Ifoam Organics Europe, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici». Chiude l’organizzazione: «Stiamo anche cercando di sostenere la sua famiglia come possiamo».

Solidarietà alla famiglia è giunta da Strasburgo. Il Parlamento Europeo ha ricordato il sogno di Anna attraverso l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte. «In apertura della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, in qualità di europarlamentare veneta, ho avuto modo di ricordare Anna, la giovane che ha perso la vita a causa di un incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Ho ringraziato la presidente Roberta Metsola per aver accolto la mia richiesta affinché ciò che rappresentava Anna, giovane donna impegnata come comunicatrice in una Ong, con il sogno dell’Europa e tanti progetti per il futuro, non si spenga insieme alle fiamme domate dai vigili del fuoco, ma venga mantenuto intatto per la sua famiglia e per tutti i nostri giovani».

Anna era specializzata in comunicazioni, prima di trovare lavoro a Ifoam, aveva lavorato nel campo dei contenuti digitali per Oceana, la nota organizzazione internazionale di difesa focalizzata sulla conservazione degli oceani. E per Dan Europe, che si occupa della sicurezza dei subacquei. Ma anche per il Corpo europeo di solidarietà. Numerosi gli stage all’estero, parlava inglese e francese.

La sua presentazione, su linkedin, recita: «Un’entusiasta specialista della comunicazione multilingue – con un background in Ong e media – che combina lavoro di squadra ed energie positive». Le stesse energie che metteva in ogni cosa facesse.