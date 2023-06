Piazza San Marco diventa arena musicale: al via gli allestimenti per i concerti estivi

Iniziano i preparativi per la stagione dei concerti in piazza San Marco. Oltre ai cantieri per la pavimentazione, che nei prossimi giorni lasceranno spazio per trasferirsi sotto Palazzo Ducale, a breve entrerà nel vivo anche la macchina organizzativa dei grandi eventi che caratterizzeranno il cuore di Venezia tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Negli uffici del Comune e della polizia locale, iniziano infatti a girare le prime mappe con l’individuazione delle uscite di sicurezza e i percorsi per la viabilità nella Piazza, dove resterà una parte dei cantieri oggi utilizzati come deposito (come quello ai piedi del Campanile, per fare un esempio). Sarà comunque replicato lo schema d’azione già in vigore per le lauree di Ca’ Foscari. Anche se il numero di posti a sedere sarà inevitabilmente più alto, trattandosi di pubblico pagante che verrà a Venezia per godersi gli spettacoli di Laura Pausini, Paolo Conte e dell’Orchestra della Fenice. Da giovedì prossimo, infatti,addio ai cantieri per il rifacimento della pavimentazione in Piazza San Marco e trasferimento dei lavori in Piazzetta per consentire lo svolgimento dei concerti e delle altre attività in programma tra giugno e luglio. Saranno interessate le aree sotto Palazzo Ducale e l’accesso alla Piazzetta, salvi invece i plateatici dei Caffè. Negli ultimi giorni di giugno si procederà invece con l’allestimento del palco. La stagione dei grandi concerti a San Marco inizierà con le tre date di Laura Pausini: 30 giugno, 1 e 2 luglio. Si prosegue con l’orchestra della Fenice (8 luglio) e con Paolo Conte (9luglio). Con le prevendite iniziate a fine marzo, ormai quasi sold out anche i locali e i caffè affacciati sulla Piazza.

Il caffè Florian, ad esempio, ha infatti già pubblicato online i prezzi dei tavolini in Piazza con vista sul concerto. Il prezzo varia in base al settore selezionato e comprende il posto a sedere e un calice di benvenuto accompagnato da sfiziosità. Si va dai 160 euro per i settori A e B, fino agli 80 euro per i tavoli in galleria. Prepagamento dell’intero importo al momento della prenotazione tramite contanti, carte di credito oppure bonifico bancario. La cancellazione senza alcuna penale era fino al 15 maggio incluso. Per chi ormai lo ha acquistato, nessun rimborso possibile. Grandi aspettative da parte di albergatori ed esercenti, che scommettono sul tutto esaurito nei giorni a cavallo tra i concerti, in linea con i dati registrati nelle ultime settimane di grande afflusso turistico a Venezia. Un fenomeno, questo, che dopo le difficoltà dovute alla pandemia sembra destinato a ripetersi per tutta l’estate, al di fuori dei mesi più caldi d’agosto durante i quali i turisti prediligono le mete di mare.

In questa cornice, il trasporto pubblico locale sarà chiamato all’ennesima estate rovente con battelli sovraccarichi soprattutto lungo la direttrice del Canal Grande. Rinforzate le linee grazie al varo degli orari estivi che - tra le novità di quest’anno - hanno previsto anche il ripristino della linea 2 balneare che collega il Lido e San Zaccaria: tratta utilizzatissima soprattutto dai residenti per andare o tornare dagli stabilimenti del Lido. Problemi maggiori si riscontrano nei fine settimana in quegli imbarcaderi che ancora non prevedono le corsie priority per agevolare i residenti. Nei casi di ressa, l’ingresso a bordo è ancora regolato dalla sicurezza privata chiamata da Actv per presidiare gli imbarcaderi.