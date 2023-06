Medico e agente picchiati da un detenuto, undicesima aggressione dall’inizio del 2023 nel carcere di Venezia

Undicesima aggressione, dall’inizio dell’anno, ad agenti e medici che prestano servizio nella Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. L’episodio che ha visto protagonisti un medico, un agente di custodia e il detenuto straniero che li ha picchiati è avvenuto domenica pomeriggio. A denunciarlo è la Segreteria Regionale del sindacato di polizia penitenziaria USPP del Triveneto.

Spiega il segretario Leonardo Angiulli: «L’aggressione è avvenuta da parte di un detenuto di difficile adattamento già resosi responsabile di fatti analoghi nel carcere di Padova che due mesi fa, per motivi di sicurezza, è stato trasferito nella casa circondariale veneziana. Le aggressioni si sono consumate in due fasi distinte. La prima aggressione ha riguardato uno dei medici dell’Ulss che presta servizio nella casa circondariale. È stato colpito con due violenti pugni al corpo. L’altra aggressione , sempre da parte dello stesso detenuto, ha visto sfortunato protagonista un agente di Polizia Penitenziaria con un violento calcio allo sterno. Queste sono le conseguenze che la Polizia Penitenziaria paga a caro prezzo per strutture e servizi sanitari interni al sistema carcerario, inadeguati. Facciamo appello a tutti, Ministro della Giustizia, Capo Dello Stato, alla politica, chiediamo che il personale possa lavorare in totale sicurezza avendo dalla sua parte i rappresentanti dello Stato. Non è più accettabile subire queste aggressioni, si tratta oramai di questioni non più rinviabili infine auspichiamo che l'amministrazione centrale intervenga con adeguati ed urgenti provvedimenti individuando le giuste soluzioni».