La Biennale di Venezia ora invade la terraferma

In terraferma l’estate 2023 è targata anche Biennale di Venezia con una moltiplicazione virtuosa di eventi ed iniziative che conferma l’interesse della più importante istituzione culturale veneziana all’altro lato del ponte della Libertà.

Il cambio di passo è evidente: se Forte Marghera è da anni la “casa” delle installazioni di Arte e Architettura, il teatro del Parco, nel quartiere di Bissuola, è la sede della scuola di musica elettronica e sperimentazione sonora del Cimm, il centro di musica informatica e multimediale. Ma da quest’anno la Biennale moltiplica gli sforzi. Ecco che per tutto l’anno si sono proposti nel teatro del Parco Albanese laboratori, workshop, spettacoli e in questa estate post Covid sbarcano i festival di Biennale Teatro, Danza. Gran finale in autunno con le visionarie installazioni della Biennale Musica, ad ottobre, che porteranno a Mestre i suoni, unici, di Venezia mentre Forte Marghera sarà riempito dal suono del cosmo. Installazioni anche in zona industriale.

Una programmazione decisamente interessante, da seguire. Ed è anzitutto positivo il primo bilancio delle attività educational che coinvolgono Mestre con il Parco Albanese, sede del Cimm.

I primi dati sono decisamente confortanti: 3.292 partecipanti e 221 famiglie coinvolte nei vari laboratori di matematica, botanica e danza; 47 workshop per sciole e centri estivi; 30 scuole partecipanti; 6 scuole di danza del territorio e tre università internazionali coinvolte in attività in terraferma. Ed ora ecco i festival che aprono le porte del contemporaneo a Mestre.

Per Biennale Teatro (15 giugno - 1 luglio), gli spettacoli tornano al Teatro del Parco, all’aperto, che diventa la quinta il 23 e 24 giugno (ore 21.30) di “Anima”, nato dalla collaborazione tra la regista, autrice e attrice Maëlle Poésy e l’artista Noémie Goudal e che riflette sul nostro pianeta e sui cambiamenti che lo sconvolgono. Musiche con performance elettroniche di Chloé Thévenin. Il festival approda anche nella zona industriale di Marghera, per l’esattezza nel capannone di Via dell’Idrogeno 7 Banchina dell’Azoto dove il 17 e 18 giugno va in scena “La terra di Nod” della compagnia fiamminga FC Bergman, premiata con il Leone d’argento.

Per Biennale College Teatro workshop a Forte Marghera (padiglione C32) proprio con il collettivo FC Bergman (19-22 giugno). Il secondo workshop, di Angèlica Liddell, (23 giugno-1 luglio) è dedicato a performer e danzatori, selezionati con bando.

Per il festival di Biennale Danza (13-29 luglio) al Teatro del Parco il 22 luglio (ore 21.00) e il 23 luglio (ore 20.00) ci sarà “Split” della coreografa australiana Lucy Guerin, che mette in scena un ring dove si sfidano due danzatrici nude, sulle musiche di Robin Rimbaud, alias Scanner. Sempre al Teatro del Parco si svolgono due dei 14 workshop tenuti dai coreografi partecipanti al festival e aperti a danzatori di livello base, intermedie e avanzato. I due workshop di Botis Seva e dalla sua compagnia (al festival con lo spettacolo “Blkdog”) sono dedicati alla street dance in tutte le sue varianti (dal Popping al Breaking) e sono in programma il 15 e 19 luglio.

Gran finale con la Biennale Musica, dal 16 al 29 ottobre, con due installazioni al Teatro del Parco e una a Forte Marghera volute dalla direttrice Lucia Ronchetti dedica. Nel piazzale di fronte al teatro del parco Albanese arriva “Sound of Venice number two sound walk”, firmata da Andrea Liberovici e Paolo Zavagna che hanno trovato risposta ad una domanda folle. “Come spostare Venezia a Mestre?”, sono chiesti. E hanno scelto i suoni unici di Venezia e gli oggetti che li producono per una installazione acustica nel Piazzale Divisione Acqui, udibile da tutti. Dentro il teatro del parco Albanese, arriva “1195”, installazione audiovisiva di Tania Cortés, fondata sulla memoria e la prospettiva. A Forte Marghera la terza installazione di Anthea Caddy e Marcin Pietruszewski, “Love Numbers”. E qui sono protagonisti altoparlanti parabolici, violoncello, suoni di sintesi, fondamentali, spiegano i due autori, per esplorare «le forze cosmologiche del sole e della luna».