Auto in fiamme in A4, chiusa l’entrata di San Stino verso Trieste

Svincolo chiuso in entrata a San Stino di Livenza in direzione Trieste a causa di un veicolo leggero in fiamme a un solo chilometro dallo svincolo di Portogruaro. Poco dopo le 12 un’autovettura ha preso fuoco nel tratto dell'autostrada A4 tra San Stino e il Nodo di Portogruaro al chilometro 450 lungo la carreggiata est. Il mezzo è rimasto fermo nella corsia d’emergenza e sul posto ci sono i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Nessuna conseguenza per il conducente. Il traffico continua a scorrere sulla corsia di sorpasso, ma precauzionalmente la Concessionaria autostradale ha attivato, oltre alla chiusura dello svincolo, anche il reindirizzamento sull’autostrada A27 con rientro in A28 con suggerimenti ai tabelloni in zona Mestre.

Sul posto la Polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento ci sono code tra San Stino e l’allacciamento A28/A4.